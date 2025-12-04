  1. Clients Privés
Tunisie L'opposant historique Ahmed Néjib Chebbi arrêté 

ATS

4.12.2025 - 13:17

Ahmed Néjib Chebbi, figure de l'opposition en Tunisie depuis plusieurs décennies, a été arrêté jeudi à son domicile. Il avait été condamné en appel à 12 ans de prison la semaine passée pour complot contre la sûreté de l'Etat, ont annoncé à l'AFP sa fille et un avocat.

Opposant historique au régime tunisien, Ahmed Nejib Chebbi, ici en conférence de presse en 2023, a été arrêté à son domicile après la confirmation de sa condamnation en appel à 12 ans de prison (Archives).
Opposant historique au régime tunisien, Ahmed Nejib Chebbi, ici en conférence de presse en 2023, a été arrêté à son domicile après la confirmation de sa condamnation en appel à 12 ans de prison (Archives).
ATS

Keystone-SDA

04.12.2025, 13:17

04.12.2025, 13:19

M. Chebbi, un octogénaire, est le cofondateur et président du Front du salut national (FSN), la principale coalition de l'opposition en Tunisie. Son arrestation intervient après celles de deux autres figures célèbres de l'opposition: l'avocat Ayachi Hammami et la militante Chaïma Issa, condamnés respectivement à cinq ans et vingt ans de prison dans la même affaire de complot.

