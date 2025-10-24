Quatorze migrants ayant embarqué à bord d'un canot pneumatique ont péri noyés en mer Égée au large de Bodrum, dans le sud-ouest de la Turquie, ont annoncé vendredi les autorités.

un des passagers est parvenu à joindre les secours peu après 01h00 dans la nuit de jeudi à vendredi (illustration, archives). sda

«Deux personnes (...) ont été secourues vivantes, et les corps sans vie de 14 migrants irréguliers ont été repêchés», a indiqué le gouvernorat local dans un communiqué, après que des médias turcs ont fait état d'un premier bilan de sept morts.

Selon le gouvernorat de Mugla, un des passagers est parvenu à joindre les secours peu après 01h00 dans la nuit de jeudi à vendredi.

Un migrant afghan figurant parmi les deux personnes secourues a indiqué avoir nagé pendant six heures jusqu'à la terre ferme. Selon son récit, 18 passagers avaient embarqué à bord de l'embarcation, qui a coulé après avoir pris l'eau.

Quatre bateaux des garde-côtes, une équipe de plongeurs et un hélicoptère restent déployés dans la zone, a précisé le gouvernorat local.

La station balnéaire très courue de Bodrum est située à proximité de plusieurs îles grecques, parmi lesquelles Kos, un des points d'entrée dans l'Union européenne en mer Égée.

Moins de cinq kilomètres séparent Kos de la Turquie.

Les naufrages sont fréquents lors de ces traversées périlleuses vers les îles grecques.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), près de 1400 migrants ont disparu ou ont été repêchés morts en Méditerranée en 2025.