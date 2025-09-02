  1. Clients Privés
Turquie Coup judiciaire contre le principal parti d'opposition

ATS

2.9.2025 - 21:05

Un tribunal turc a révoqué mardi la direction d'Istanbul du principal parti de l'opposition, le CHP, pour des irrégularités présumées lors de son congrès en 2023. Une décision dénoncée comme «un coup d'Etat judiciaire» par le parti qui va faire appel.

Les partisans du candidat présidentiel turc Kemal Kilicdaroglu, chef du Parti républicain du peuple (CHP), réagissent avant les résultats officiels des élections devant le siège du CHP à Ankara, Turquie, le 14 mai 2023 (archives).
Les partisans du candidat présidentiel turc Kemal Kilicdaroglu, chef du Parti républicain du peuple (CHP), réagissent avant les résultats officiels des élections devant le siège du CHP à Ankara, Turquie, le 14 mai 2023 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.09.2025, 21:05

Cette mesure apparaît comme un nouvel épisode de la guerre que livrent les autorités turques au premier parti d'opposition et surtout à ses figures populaires, dont le maire d'Istanbul emprisonné, Ekrem Imamoglu.

Le Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate) a remporté une large victoire face à l'AKP du président Recep Tayyip Erdogan lors des élections municipales de 2024 et progresse dans les sondages.

Dans son jugement, dont l'AFP a pu consulter une copie, le tribunal annule les résultats du congrès provincial du CHP, excluant son chef à Istanbul, Özgür Celik, ainsi que 195 membres de la direction et délégués de ce parti.

Par ces procédures, l'objectif est d'évincer l'actuel président du parti, Özgür Özel, en faisant annuler le résultat du congrès national du CHP.

S'exprimant mardi soir à l'issue d'une réunion d'urgence des instances du parti à Ankara, M. Özel a juré de «ne pas capituler» et dénoncé une «décision politiquement et légalement nulle et non avenue».

«Nous sommes confrontés à un coup d'Etat judiciaire», a-t-il enchainé lors d'un entretien à la chaine de télévision privée Halk TV, accusant les autorités de vouloir «modifier les résultats électoraux par voie de justice».

«Ils menacent de me retirer la direction du parti. Je vais me battre en retour». a-t-il promis.

Pression judiciaire croissante

Le CHP subit une pression judiciaire croissante via un grand nombre d'enquêtes et d'interpellations visant ses élus, accusés de corruption, comme au sein de la municipalité d'Istanbul, la plus riche et la plus importante ville de Turquie, dont le maire est depuis mars derrière les barreaux.

L'arrestation de l'édile, Ekrem Imamoglu, figure populaire de l'opposition et principal adversaire potentiel du président Recep Tayyip Erdogan à la prochaine échéance présidentielle, avait déclenché un mouvement de contestation inédit dans ce pays depuis douze ans.

Sont de fait suspendues mardi «toutes les décisions prises au cours du congrès provincial d'Istanbul» du CHP qui avait eu lieu le 8 octobre 2023, d'après le jugement rendu.

La mesure suppose également «la réintégration temporaire» des personnes élues lors du précédent congrès ou la nomination d'un comité provisoire qui serait jugé approprié par le tribunal.

Au congrès d'octobre 2023, Özgür Celik, élu à la direction du parti à Istanbul avec le soutien d'Ekrem Imamoglu, l'avait emporté face à son concurrent, Cemal Canpolat, un proche de l'ancien président du CHP, Kemal Kilicdaroglu.

Ce dernier avait été le candidat malheureux de l'opposition à la présidentielle de 2023.

Le parquet a ouvert une enquête contre M. Celik et neuf autres responsables du parti pour des allégations de «fraude électorale», ce qui peut leur valoir jusqu'à trois ans de prison.

Pour l'analyste politique Berk Esen joint par l'AFP, la décision de mardi contre la direction d'Istanbul est une «répétition» avant une nouvelle procédure judiciaire contre le CHP lui-même, afin de l'affaiblir en tant que force d'opposition dans la perspectives des prochaines élections.

M. Esen y voit le signe d'une «évolution vers une autocratie totale (qui) signale la fin du multipartisme dans le pays tel que nous le connaissons».

«Le gouvernement prend des mesures calculées pour éliminer Ekrem Imamoglu, qu'il considère comme la seule véritable menace électorale, et pour réduire le CHP à une opposition sous contrôle», assure-t-il.

