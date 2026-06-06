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Une «blague» qui ne passe pas Turquie : enquête sur un milliardaire après des propos sexistes contre une femme Kurde

Angelica Zermatten

6.6.2026

Le parquet turc a ouvert samedi une enquête sur un milliardaire de 95 ans, président d'honneur de Koc Holding, le plus grand conglomérat de Turquie, à la suite d'une plaisanterie sur une femme kurde largement dénoncée comme sexiste et raciste.

Le magazine Forbes a estimé cette année la fortune de Rahmi Koc à 2,4 milliards de dollars (archives).
Le magazine Forbes a estimé cette année la fortune de Rahmi Koc à 2,4 milliards de dollars (archives).
IMAGO/Anadolu Agency

06.06.2026, 20:42

La gaffe a été commise par Rahmi Koc lors de l'inauguration d'un hôpital à Izmir, dans l'ouest du pays, tard vendredi. Quand les images ont commencé à circuler en ligne, elles ont suscité un tollé.

La blague, qui tournait autour d'un malentendu entre une femme kurde et un médecin, a également provoqué la colère du parti d'opposition pro-kurde DEM, qui a indiqué avoir porté plainte contre l'homme d'affaires.

L'ouverture de l'enquête a été annoncée par le ministre de la Justice, Akin Gurlek, sur X, qui a indiqué qu’elle portait sur «des propos jugés visant les femmes et les citoyens d'une identité ethnique particulière», même s'il n'a pas cité publiquement M. Koc. «Prononcer de tels mots sous couvert de «blague» ou d'humour n'atténue en rien l'impolitesse manifestée à l'égard de nos femmes et d'une partie spécifique de notre société», a-t-il écrit.

Toujours sur X, le DEM a déclaré avoir déposé une plainte pénale contre M. Koc «pour avoir tenu des propos sexistes à l'égard des femmes kurdes, sur les motifs «d'incitation publique à la haine et à l'hostilité», «d'insulte» et de «haine et discrimination»».

De brèves excuses

Rahmi Koc a présenté de brèves excuses publiées par Koc Holding sur X, affirmant que ses propos «n'avaient pas pour but de viser un groupe particulier». «Je souhaite exprimer sincèrement mes regrets», a-t-il écrit.

Koc Holding est un conglomérat familial fondé dans les années 1920, principalement actif dans l'énergie, l'automobile, les biens de consommation durables et la finance, mais aussi la technologie, l'alimentation, la distribution, le tourisme, l'agriculture et la construction navale.

Koc Holding représente environ 7% du PIB de la Turquie et participe à environ 8% des exportations du pays, selon son site internet. Le magazine Forbes a estimé cette année la fortune de Rahmi Koc à 2,4 milliards de dollars.

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