Le président turc Recep Tayyip Erdogan est revenu dimanche sur sa décision critiquée de fermer en pleine année académique une grande université privée d'Istanbul, selon un décret paru au journal officiel turc.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est revenu dimanche sur sa décision critiquée de fermer en pleine année académique une grande université privée d'Istanbul. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dimanche, près d'un millier d'étudiants et d'enseignants avaient manifesté devant le principal campus de l'université Bilgi d'Istanbul, fermée depuis vendredi, pour exiger sa réouverture.

Ce décret abroge un précédent décret présidentiel paru dans la nuit de jeudi à vendredi qui avait révoqué la licence d'exploitation de cette université libérale qui accueille plus de 20.000 étudiants turcs et internationaux et compte dans ses rangs des enseignants-chercheurs réputés.

Ce précédent décret citait une disposition législative prévoyant la possibilité de fermer un établissement privé si «le niveau attendu d'éducation et de formation (...) est insuffisant», une raison jugée fantaisiste par les étudiants et leurs enseignants.

L'université Bilgi, fondée en 1996, est dirigée depuis l'an passé par un administrateur en raison de poursuites visant les dirigeants de sa maison-mère.

«Nous resterons ici jusqu'à ce que l'université rouvre ses portes», avait déclaré dimanche Emir Aydogan, un syndicaliste étudiant manifestant depuis l'université.