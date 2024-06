La leader du parti et candidate aux élections Li Andersson sourit, entourée des médias, à la fin de la réception de l'Alliance de gauche pour les élections au Parlement européen à Helsinki, Finlande, le 9 juin 2024. Li Andersson a obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections européennes en Finlande. (Roni Rekomaa/Lehtikuva via AP)

