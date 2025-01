Trois personnes ont été tuées et six autres blessées vendredi dans des frappes ukrainiennes ayant visé deux villes de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine partiellement contrôlé par Moscou, ont indiqué les autorités locales et russes.

KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Dans les heures de pointe matinales, l'ennemi a attaqué Donetsk et Svetlodarsk», a écrit sur Telegram le dirigeant de la région de Donetsk, Denis Pouchiline, installé par Moscou.

Selon lui, une frappe ukrainienne a touché un immeuble résidentiel à Svetlodarsk où une femme a été tuée et quatre habitants ont été blessés.

Une autre attaque, menée à l'aide de lance-roquettes de fabrication américaine HIMARS, a touché un supermarché à Donetsk, endommageant également des immeubles et des bâtiments administratifs avoisinants, selon M. Pouchiline.

Rébellion séparatiste prorusse

Cette frappe «a fait deux morts et deux blessés parmi les civils», a précisé, pour sa part, le Comité d'enquête russe, cité par l'agence de presse publique RIA Novosti.

De larges pans de la région de Donetsk, et de celle avoisinante de Lougansk, échappent au contrôle de l'Ukraine depuis une rébellion séparatiste prorusse armée pilotée par Moscou en 2014.

La Russie, qui a lancé ses troupes à l'assaut de l'Ukraine en février 2022, revendique l'annexion de ces deux régions, ainsi que celle de deux régions du sud du pays qu'elle occupe partiellement, en plus de la péninsule de Crimée annexée en 2014.