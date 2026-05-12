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Ukraine Attaque aérienne sur Kiev après l'expiration de la trêve

ATS

12.5.2026 - 04:03

Des frappes russes en Ukraine ont fait au moins un mort dans la nuit de lundi à mardi, des attaques lancées au moment où expirait une trêve de trois jours que Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés d'avoir violée.

Des débris de drones russes sont tombés sur un immeuble résidentiel de Kiev (cliché symbolique/Keystone archives).
Des débris de drones russes sont tombés sur un immeuble résidentiel de Kiev (cliché symbolique/Keystone archives).
ATS

Keystone-SDA

12.05.2026, 04:03

12.05.2026, 09:30

De son côté, la Russie a dit avoir abattu une trentaine de drones ukrainiens après expiration de ce même cessez-le-feu que le président américain Donald Trump avait annoncé vendredi.

«Une personne a été tuée, quatre ont été blessées. L'ennemi a attaqué cinq districts de la région à plus de 20 reprises avec des drones, de l'artillerie et des bombes aériennes», a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, dans l'est de l'Ukraine, Oleksandr Ganja. Selon lui, des logements, un immeuble de neuf étages et des véhicules ont été endommagés.

A Kiev, pour la première fois depuis le 8 mai, les autorités ont émis tôt mardi une alerte aérienne en raison d'une menace de drones. Des débris de drone sont retombés sur un immeuble de 16 étages dans le district Obolonsky, provoquant un incendie, a rapporté le maire de la capitale, Vitali Klitschko, sur Telegram.

Le chef de l'administration militaire régionale, Mykola Kalachnyk, a dénoncé à l'échelle de la région des attaques contre des «immeubles résidentiels et des institutions éducatives», qui n'ont pas fait de victimes, selon la même source.

Pour sa part, le ministère russe de la Défense a annoncé dans un communiqué avoir abattu dans la nuit 27 drones ukrainiens, après l'expiration de la trêve.

Entre minuit et 07h00 mardi, «27 drones aériens ukrainiens ont été interceptés et détruits par les systèmes de défense aérienne» au-dessus des régions russes de Belgorod, Voronej et de Rostov, dans le sud, a-t-il précisé.

Russes et Ukrainiens se sont mutuellement accusés d'avoir violé le cessez-le-feu, de samedi à lundi, annoncé par Donald Trump. Durant le week-end, l'Ukraine a notamment accusé la Russie d'attaques de drones dans l'est et le sud du pays, et la Russie a accusé Kiev d'avoir attaqué la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine.

«Nous constatons également que la Russie n'a aucune intention de mettre fin à cette guerre. Malheureusement, elle prépare de nouvelles attaques», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi soir.

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