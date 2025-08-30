  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ukraine Attaque russe «massive» sur la région de Dnipropetrovsk

ATS

30.8.2025 - 08:05

La Russie a bombardé intensément plusieurs régions ukrainiennes samedi matin, faisant au moins un mort dans la ville de Zaporijjia (sud-est), selon les autorités locales.

Un soldat ukrainien, dans la région de Pokrovsk, le 8 août 2025 (archives).
Un soldat ukrainien, dans la région de Pokrovsk, le 8 août 2025 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.08.2025, 08:05

Le chef de l'administration militaire de la région de Zaporijjia Ivan Fedorov a fait état d'une attaque russe combinant drones et missiles qui a fait un mort ainsi que 22 blessés dont trois enfants.

«Les frappes russes ont détruit des maisons privées, endommagé de nombreuses installations, y compris des cafés, des stations-service et des entreprises industrielles», a-t-il précisé sur Telegram.

Des dizaines d'immeubles et maisons se sont retrouvés sans électricité ni gaz, selon la même source.

Un peu plus au nord, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk a fait état d'une «attaque massive».

«Il y a des explosions. Des frappes ont eu lieu à Dnipro et Pavlograd», deux villes importantes de cette région du centre-est, a déclaré sur Telegram Serguiï Lyssak, appelant les habitants à rester à l'abri.

L'armée de l'air ukrainienne avait auparavant mis en garde sur un missile de croisière se dirigeant vers la zone.

Mardi, l'Ukraine a pour la première fois reconnu que les soldats russes avaient pénétré dans sa région de Dnipropetrovsk, où Moscou avait revendiqué de son côté des avancées dès le mois de juillet.

La région de Volyn aussi attaquée

Plus loin du front, la région de Volyn, à la frontière polonaise, a subi «une attaque massive de drones ennemis», selon le responsable de l'administration militaire locale Ivan Rudnytski, précisant qu'aucune victime n'était à déplorer dans l'immédiat.

Dans la région de Kiev, la compagnie de chemins de fer a évoqué des retards causés par des dégâts provoqués par des bombardements.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la capitale a subi des bombardements qui ont fait 25 morts dont quatre enfants.

Ces nouveaux bombardements interviennent alors que les efforts diplomatiques pour régler le conflit qui fait rage depuis trois ans et demi s'enlisent, deux semaines après le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.

L'armée russe contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien.

Le Kremlin exige que l'Ukraine se retire de certains territoires qu'elle continue de contrôler partiellement, notamment de la région de Donetsk, en tant que condition préalable à l'arrêt des hostilités. Kiev rejette cette idée.

La région de Dnipropetrovsk ne fait pas partie des cinq régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion, à savoir celles de Donetsk, Kherson, Lougansk, Zaporijjia et la Crimée.

Les plus lus

Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Une grande partie des droits de douane de Trump sont illégaux
Une figure néonazie transgenre allemande en fuite
Kim Jong UN réconforte familles de ses soldats morts
Battu par Taylor Fritz, Jérôme Kym quitte New York la tête haute