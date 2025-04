Un tir de missile russe sur Kryvyï Rig, la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a fait vendredi au moins 14 morts et une cinquantaine de blessés, ont annoncé les autorités.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'attaque a fait au moins 14 morts, dont six enfants. Une cinquantaine de personnes ont été blessées. ats

«Ces maudits moscovites ont frappé le centre d'un quartier d'habitations avec un missile balistique», a écrit sur Telegram Oleksandre Vilkoul, le chef de l'administration militaire locale.

Pour sa part, Serguiï Lyssak, le chef de l'administration de la région de Dnipropetrovsk, dans le centre de l'Ukraine, a souligné sur Telegram que «le nombre des blessés ne cesse d'augmenter», ajoutant que la frappe avait déclenché des incendies et endommagé des immeubles.

Cette frappe de missile montre que la Russie «ne veut pas de cessez-le-feu», a dénoncé le président ukrainien. «Chaque attaque de missile et de drone prouve que la Russie ne veut que la guerre. Et seuls une pression internationale sur la Russie, et tous les efforts possibles pour renforcer l'Ukraine, notre défense aérienne et nos forces armées, permettront de déterminer quand la guerre se terminera», a ajouté M. Zelensky sur Telegram.

Située à environ 80 kilomètres de la ligne de front, Kryvyï Rig est régulièrement la cible d'attaques aériennes depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Environ 600'000 personnes y habitaient avant le début de la guerre.

Mercredi, quatre personnes y ont été tuées et 14 autres blessées par un tir de missile russe. Début mars, une frappe similaire avait touché un hôtel de la ville, causant la mort de deux personnes et en blessant sept autres.