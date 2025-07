Deux personnes ont été tuées et 14 autres blessées jeudi dans des frappes russes à Kostiantynivka, dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales, au lendemain de nouvelles négociations peu fructueuses entre Kiev et Moscou.

Un homme se tient parmi les débris à côté d'un centre de recrutement endommagé après une attaque de drone à Kharkiv, le 7 juillet 2025 (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

«Les Russes ont largué quatre bombes sur la ville et l'ont bombardée avec de l'artillerie», a déclaré sur Telegram Vadym Filachkine, le gouverneur de la région de Donetsk, où se concentrent les combats, qui a fourni le bilan des victimes.

Auparavant, dans la nuit de mercredi à jeudi, une frappe russe sur un village près d'Izioum (nord-est) a causé la mort d'un couple et de son fils de 36 ans à leur domicile, a fait savoir le parquet de la région de Kharkiv, dans laquelle se trouve la localité.

Cette famille avait fui son village pris par les forces russes au début de l'invasion de l'Ukraine en 2022 et libéré plus tard par l'armée ukrainienne, pour se réfugier dans celui de Pidlyman où elle a péri, a-t-il ajouté.

Kharkiv, la capitale régionale, a elle aussi été visée jeudi par des bombardements, qui ont fait 37 blessés, selon son maire Igor Terekhov.

L'attaque a touché «un quartier très peuplé de Kharkiv avec deux bombes aériennes planantes de 250 kg chacune (...). C'est un miracle qu'il n'y ait eu aucun mort», a-t-il dit sur Telegram.

Le gouverneur régional Oleg Synegoubov a précisé qu'"une fillette de dix ans, deux adolescents de 17 ans et un bébé de 28 jours» figuraient parmi les blessés.

Attaques aériennes quotidiennes

La Russie poursuit ses attaques aériennes quotidiennes, plus de trois ans après le début de l'invasion de l'Ukraine et malgré l'ultimatum que lui a adressé le président américain Donald Trump en vue de mettre fin au conflit, sous peine de sanctions sévères.

Dans la ville côtière d'Odessa (sud), des drones russes ont fait quatre blessés et endommagé des bâtiments civils, dont le légendaire marché municipal Pryvoz, a annoncé le parquet régional.

«Des bâtiments historiques du centre-ville, dont des monuments architecturaux protégés par l'Unesco», ont été touchés, a-t-il déploré.

Sur des photos prises par l'AFP, on peut voir des immeubles résidentiels éventrés et des étalages du marché ruines.

La région de Tcherkassy (centre) a, pour sa part, été visée par quatre missiles de croisière qui ont fait douze blessés dans des zones d'habitation, a dit le gouverneur régional.

Négociations interrompues

«La Russie continue sa terreur et entrave la diplomatie, c'est pourquoi elle mérite des sanctions à grande échelle», a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur le réseau social X.

Russes et Ukrainiens ont conclu mercredi soir une troisième session de négociations à Istanbul en constatant l'"éloignement» de leurs positions et ne s'accordant au final que sur un nouvel échange de prisonniers.