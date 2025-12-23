  1. Clients Privés
Ukraine Coupures de courant d'ampleur suite à des frappes russes

ATS

23.12.2025 - 07:04

Les autorités ukrainiennes ont annoncé mardi des coupures de courant dans plusieurs régions du pays à la suite de frappes russes sur ses infrastructures. L'armée russe bombarde l'Ukraine quasiment toutes les nuits avec des missiles et des drones.

Moscou cible régulièrement les infrastructures énergétiques de l'Ukraine (archives).
Moscou cible régulièrement les infrastructures énergétiques de l'Ukraine (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.12.2025, 07:04

23.12.2025, 07:05

«La Russie attaque une fois de plus nos infrastructures énergétiques. En conséquence, des coupures de courant d'urgence ont été déclenchées dans plusieurs régions d'Ukraine», a indiqué le ministère de l'énergie sur le réseau social Telegram.

L'opérateur électrique Ukrenergo a fait état d'une «attaque massive de missiles et de drones» et dit que les travaux de réparation démarreraient dès que la situation sécuritaire le permettrait. Il n'a pas été fait état de victime à ce stade.

La Russie frappe l'Ukraine quasiment toutes les nuits, visant en particulier les infrastructures énergétiques, notamment en hiver, et causant régulièrement des victimes civiles.

