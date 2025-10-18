  1. Clients Privés
Ukraine Début des travaux de raccordement électrique à Zaporijjia

ATS

19.10.2025 - 00:29

Le plan pour rétablir l'alimentation électrique de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia a commencé à être mis en oeuvre grâce à un cessez-le-feu local, a annoncé samedi l'AIEA. La panne record a duré près de quatre semaines.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est occupée depuis mars 2022 par les forces russes (archives).
La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est occupée depuis mars 2022 par les forces russes (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.10.2025, 00:29

19.10.2025, 07:22

«Les travaux ont commencé pour réparer les lignes électriques» autour du site, a déclaré le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, sur le réseau social X. «Les réparations devraient durer environ une semaine», a précisé plus tard l'agence dans un communiqué.

«Ce matin, après les activités de déminage, les travaux ont commencé pour réparer deux câbles» d'une ligne déconnectée le 7 mai, a détaillé l'AIEA. «Plus tard, ce week-end, les réparations doivent commencer sur la section [...] qui a été déconnectée le 23 septembre, provoquant la perte totale de l'alimentation électrique». Les deux sites sont situés à plusieurs kilomètres de la centrale.

Ukraine. «Bientôt» des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

Ukraine«Bientôt» des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

La plus grande centrale nucléaire d'Europe est occupée depuis mars 2022 par les forces russes. Le 23 septembre, elle a perdu sa connexion au réseau pour la dixième fois et il s'agit de la plus longue coupure totale d'alimentation électrique externe depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

Réacteurs à l'arrêt

La centrale est depuis lors alimentée par sept générateurs diesel de secours et des réparations sur les lignes électriques sont nécessaires des deux côtés de la ligne de front à plusieurs kilomètres du site, selon l'AIEA.

D'après elle, la sûreté demeure «maintenue», le combustible des six réacteurs à l'arrêt continuant d'être refroidi efficacement et le niveau de radioactivité étant normal. Située près de la ville d'Energodar, le long du Dniepr, la centrale nucléaire est proche de la ligne de front.

Ukraine. La Russie cible le réseau énergétique, un enfant tué

UkraineLa Russie cible le réseau énergétique, un enfant tué

Ses six réacteurs produisaient avant la guerre environ un cinquième de l'électricité de l'Ukraine. Ils ont été arrêtés après la prise de contrôle par Moscou. La centrale a besoin d'électricité pour maintenir ses systèmes de refroidissement qui empêchent un accident nucléaire.

Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises de risquer une catastrophe nucléaire en attaquant le site et se sont renvoyé la responsabilité de la déconnexion du réseau d'électricité.

