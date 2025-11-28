  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre en Ukraine Des drones russes font un mort et 11 blessés à Kiev

ATS

29.11.2025 - 00:36

Une attaque «terroriste» russe menée avec des drones dans la nuit de vendredi à samedi a fait au moins un mort et 11 blessés au moins, ainsi que d'importants dégâts matériels à Kiev, ont annoncé les autorités. Cinq quartiers de la capitale de l'Ukraine ont été visés.

Le maire de Kiev Vitali Klitschko a appelé la population à rejoindre des abris (archives).
Le maire de Kiev Vitali Klitschko a appelé la population à rejoindre des abris (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.11.2025, 00:36

29.11.2025, 07:18

De fortes explosions ont d'abord été entendues vers minuit par des journalistes de l'AFP au centre de Kiev et le maire de la ville, Vitali Klitschko, les a aussitôt attribuées aux forces armées de Moscou.

«La mort d'une personne a été confirmée» dans un quartier de la ville, a indiqué sur le réseau social Telegram le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymur Tkachenko, précisant qu'il s'agissait très probablement d'un «homme». Il a dressé un bilan très provisoire et en constante évolution.

Accès aux données. La Russie menace de «bloquer complètement» WhatsApp

Accès aux donnéesLa Russie menace de «bloquer complètement» WhatsApp

Son administration a déploré par la suite qu'une «attaque terroriste cynique de la Fédération de Russie», au moyen de drones, ait frappé neuf endroits différents de cinq quartiers de la gigantesque capitale ukrainienne.

«Terroriser» la population

Il s'agit «de la part des Russes de terroriser purement et simplement la population civile», a écrit sur son Telegram M. Tkachenko.

Le maire de Kiev avait indiqué auparavant qu'un adolescent de 13 ans se trouvait parmi les blessés. Il a appelé ses administrés à Kiev à «rester dans les abris» souterrains et a prévenu, vers 02h00 (heure en Suisse), que «l'attaque se poursuivait».

Plusieurs immeubles résidentiels, dont l'un de 25 étages et l'autre de 14 étages, des maisons individuelles et des automobiles ont également été plus ou moins gravement endommagés, dans plusieurs quartiers de la ville, ont précisé MM. Klitschko et Tkachenko.

Ukraine. Zelensky limoge son bras droit après des perquisitions anticorruption

UkraineZelensky limoge son bras droit après des perquisitions anticorruption

Leur collègue Mykola Kalachnyk, gouverneur de la région de Kiev, a fait lui état sur Telegram de deux femmes blessées dans une «attaque de l'ennemi aux drones et aux missiles» dans la commune de Brovary, près de la capitale. La mairie de cette banlieue a, elle, parlé de trois personnes blessées.

Des négociateurs ukrainiens sont attendus aux Etats-Unis ce week-end aux Etats-Unis, peut-être en Floride où le président américain Donald Trump réside, pour des discussions sur le plan américain visant à mettre fin à la guerre, a confié vendredi à l'AFP à Kiev un responsable proche du dossier.

Les plus lus

La cagnotte de 167,6 millions est tombée à l’Euro Millions
Accident sur l’autoroute : trois blessés et trois interpellations
«Mensonges» : Beat Jens se défend d’avoir freiné l’accord sur les droits de douane
Hong Kong en deuil : veillées funèbres et minutes de silence après l’incendie
La révélation de l’hiver dernier subit le même sort que Lara Gut-Behrami !
Trump s'en prend à Tim Walz, qui questionne sa santé mentale