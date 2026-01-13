  1. Clients Privés
Ukraine Des frappes russes font quatre morts près de Kharkiv

ATS

13.1.2026 - 06:39

Des frappes russes nocturnes ont fait au moins quatre morts et six blessés dans le nord-est de l'Ukraine, près de Kharkiv, a annoncé le gouverneur régional mardi matin.

Image d'illustration d'un pompier tentant d'éteindre un feu après une attaque de missile à Kharkiv, en début d'année.
Image d'illustration d'un pompier tentant d'éteindre un feu après une attaque de missile à Kharkiv, en début d'année.
sda

Keystone-SDA

13.01.2026, 06:39

«Le nombre de personnes tuées dans l'attaque ennemie en périphérie de Kharkiv est maintenant de quatre. Six personnes ont aussi été blessées», a écrit Oleg Synegoubov sur le réseau social Telegram.

Plus tôt, dans la nuit, il avait mis la population en garde face à une «menace de drone ennemi» et annoncé la mort de deux personnes.

Les forces russes ont touché un bâtiment de l'entreprise postale Nova Poshta, d'après un message du parquet régional de Kharkiv accompagné d'une vidéo. Sur ces images, des secouristes fouillent les décombres encore fumants d'un bâtiment et évacuent une personne sur une civière, de nuit.

A l'intérieur de la capitale régionale, une frappe de drone a par ailleurs visé «un sanatorium pour enfants», y déclenchant un incendie, a noté Igor Terekhov, le maire de Kharkiv – la deuxième ville la plus peuplée du pays avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022. L'attaque n'a toutefois pas fait de victimes au regard des premières informations disponibles, selon M. Synegoubov.

D'autres régions ont été ciblées par Moscou pendant la nuit, selon les autorités locales.

Deux vagues d'attaques de drones russes sur le centre d'Odessa (sud) ont endommagé «des immeubles d'habitation» ou encore un hôpital, faisant au moins cinq blessés, selon Serguiï Lyssak, chef de l'administration militaire de la ville.

Dans la région de Zaporijjia (sud-est), «des explosions» liées à une attaque russe ont été entendues, a rapporté le gouverneur Ivan Fedorov sur Telegram. A Kiev, le chef de l'administration militaire Tymour Tkatchenko a averti dans la nuit qu'une attaque de «missiles balistiques» russes était en cours.

Près de quatre ans après le lancement de l'offensive à grande échelle de la Russie, l'Ukraine est bombardée quotidiennement. Moscou pilonne notamment sans relâche les infrastructures électriques ukrainiennes avec des drones et des missiles, engendrant des coupures d'électricité en plein hiver.

