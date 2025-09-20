Des frappes russes ont fait un mort et 13 blessés dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, qui a subi une forte attaque de missiles et drones, ont indiqué tôt samedi les autorités régionales.

Un soldat ukrainien de la brigade «Sparte», dans la région de Dnipropetrovsk, le 14 juillet 2025 (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

«La région de Dnipropetrovsk a de nouveau été la cible d'une attaque massive», a déclaré Serguiï Lyssak, chef de l'administration militaire régionale, sur Telegram, évoquant des bâtiments d'entreprises détruits et des feux.

«Selon les données préliminaires, une personne est décédée à la suite des actes de terreur ennemis (...) Treize autres ont été blessées», a-t-il détaillé.

Les autorités de plusieurs autres région ukrainiennes ont fait état d'attaques importantes dans la nuit de vendredi à samedi.

En août, l'Ukraine a pour la première fois reconnu que les soldats russes avaient pénétré dans sa région de Dnipropetrovsk, où Moscou avait revendiqué de son côté des avancées dès le mois de juillet.

Un cinquième du territoire

L'armée russe contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien.

Le Kremlin exige que l'Ukraine se retire de certains territoires qu'elle continue de contrôler partiellement, notamment de la région de Donetsk, en tant que condition préalable à l'arrêt des hostilités. Kiev rejette cette idée.

La région de Dnipropetrovsk ne fait pas partie des cinq régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion.