Donald Trump, les dirigeants des principaux pays européens et de l'Ukraine, ceux de l'Otan et de l'UE participeront mercredi à une «réunion virtuelle» au sujet de l'Ukraine, deux jours avant la rencontre entre le président américain et Vladimir Poutine, a annoncé lundi le porte-parole du chancelier Friedrich Merz.

La guerre en Ukraine fait rage depuis plus de 3 ans maintenant (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Ces «discussions», organisées à l'initiative de Berlin «en différents groupes thématiques», porteront sur «la préparation de possibles négociations de paix», les questions «relatives aux revendications territoriales et aux garanties de sécurité» ainsi que sur d'éventuelles «actions supplémentaires» pour «exercer une pression sur la Russie», a déclaré Stefan Kornelius dans un communiqué.

Les participants seront «les chefs d'Etat et de gouvernement d'Allemagne, de Finlande, de France, du Royaume-Uni, d'Italie, de Pologne, d'Ukraine, la présidente de la Commission européenne, le président du Conseil européen, le secrétaire général de l'Otan, ainsi que le président américain et son vice-président», liste Berlin.

En deux temps

Selon le journal Bild, cette initiative diplomatique allemande se déroulera en deux temps, avec une première visioconférence entre les dirigeants des Etats européens et de l'UE, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.

Ces dirigeants communiqueront ensuite dans une deuxième visioconférence, d'après Bild, le résultat de leurs consultations à Donald Trump et au vice-président américain JD Vance, dans le but de forger une position commune avant la rencontre prévue en Alaska, Etat américain vendu par la Russie au XIXe siècle.

Durant ce sommet, il doit être question d'un possible accord prévoyant «des échanges de territoires», selon Donald Trump, pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022.

En l'état, la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas prévue, même si elle reste «possible», selon l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Otan Matthew Whitaker.

Depuis l'annonce de ce sommet, les Européens multiplient les échanges diplomatiques et s'efforcent de faire front commun.

Pour la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, tout accord entre les Etats-Unis et la Russie «doit inclure l'Ukraine et l'UE» car «c'est une question de sécurité pour l'Ukraine et pour l'ensemble de l'Europe».