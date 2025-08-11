  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ukraine Discussions incluant Trump, les Européens et Kiev

ATS

11.8.2025 - 17:21

Donald Trump, les dirigeants des principaux pays européens et de l'Ukraine, ceux de l'Otan et de l'UE participeront mercredi à une «réunion virtuelle» au sujet de l'Ukraine, deux jours avant la rencontre entre le président américain et Vladimir Poutine, a annoncé lundi le porte-parole du chancelier Friedrich Merz.

La guerre en Ukraine fait rage depuis plus de 3 ans maintenant (archives).
La guerre en Ukraine fait rage depuis plus de 3 ans maintenant (archives).
AFP

Keystone-SDA

11.08.2025, 17:21

Ces «discussions», organisées à l'initiative de Berlin «en différents groupes thématiques», porteront sur «la préparation de possibles négociations de paix», les questions «relatives aux revendications territoriales et aux garanties de sécurité» ainsi que sur d'éventuelles «actions supplémentaires» pour «exercer une pression sur la Russie», a déclaré Stefan Kornelius dans un communiqué.

Les participants seront «les chefs d'Etat et de gouvernement d'Allemagne, de Finlande, de France, du Royaume-Uni, d'Italie, de Pologne, d'Ukraine, la présidente de la Commission européenne, le président du Conseil européen, le secrétaire général de l'Otan, ainsi que le président américain et son vice-président», liste Berlin.

Avant le sommet. Trump - Poutine: pourquoi l’Alaska n’est pas un hasard

Avant le sommetTrump - Poutine: pourquoi l’Alaska n’est pas un hasard

En deux temps

Selon le journal Bild, cette initiative diplomatique allemande se déroulera en deux temps, avec une première visioconférence entre les dirigeants des Etats européens et de l'UE, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.

Ces dirigeants communiqueront ensuite dans une deuxième visioconférence, d'après Bild, le résultat de leurs consultations à Donald Trump et au vice-président américain JD Vance, dans le but de forger une position commune avant la rencontre prévue en Alaska, Etat américain vendu par la Russie au XIXe siècle.

Durant ce sommet, il doit être question d'un possible accord prévoyant «des échanges de territoires», selon Donald Trump, pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022.

En l'état, la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas prévue, même si elle reste «possible», selon l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Otan Matthew Whitaker.

Depuis l'annonce de ce sommet, les Européens multiplient les échanges diplomatiques et s'efforcent de faire front commun.

Pour la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, tout accord entre les Etats-Unis et la Russie «doit inclure l'Ukraine et l'UE» car «c'est une question de sécurité pour l'Ukraine et pour l'ensemble de l'Europe».

Ukraine. Réunion d'urgence des Européens avant le sommet Trump-Poutine

UkraineRéunion d'urgence des Européens avant le sommet Trump-Poutine

Les plus lus

Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»
Trump - Poutine: pourquoi l’Alaska n’est pas un hasard
Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
SFR mis à l'amende pour des retards de paiement
«Nous allons nettoyer ça»: Trump met le maintien de l'ordre sous contrôle fédéral
Un Français flashé à Lausanne – 90'000 francs d'amende