Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi que le contrôle de la région orientale de Donetsk et le statut de la centrale nucléaire de Zaporijjia étaient les deux principaux points qui restaient «irrésolus» dans les négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie.

Les ruines de l’Université technologique nationale de Donetsk, à Pokrovsk, aujourd’hui sous contrôle de l’armée russe (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Les territoires de la région de Donetsk et tout ce qui s'y rapporte, ainsi que la centrale nucléaire de Zaporijjia. Ce sont les deux sujets que nous continuons de discuter» avec Washington, qui a proposé aux deux parties un plan de fin du conflit, a déclaré M. Zelensky à des journalistes, dont ceux de l'AFP.