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«Prêts à partager notre expertise» Ukraine et Arabie saoudite ont signé un accord de défense aérienne

ATS

27.3.2026 - 11:27

L'Ukraine et l'Arabie saoudite ont signé un accord de coopération à l'occasion de la visite du président Volodymyr Zelensky, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable. L'accord permettra à Kiev de partager son expérience de lutte contre les attaques de drones.

Volodymyr Zelensky s'est rendu jeudi en Arabie saoudite (archives).
Volodymyr Zelensky s'est rendu jeudi en Arabie saoudite (archives).
sda

Keystone-SDA

27.03.2026, 11:27

«L'objectif de l'accord est que l'Ukraine les aide à développer tous les composants nécessaires de la défense aérienne qui leur font actuellement défaut» pour «contrer les Shaheds et autres drones», a-t-il précisé.

Le document a été signé jeudi, a précisé un autre haut responsable à l'AFP.

Le président Zelensky, arrivé jeudi en visite surprise à Djeddah, a lui annoncé sur les réseaux sociaux la signature d'un «accord important» sur la coopération «en matière de défense» entre les ministères des deux pays.

«Nous sommes prêts à partager notre expertise et notre système avec l'Arabie saoudite», a-t-il indiqué. Riyad «possède ce qui intéresse l'Ukraine», a-t-il ajouté sans donner de détails.

«Frappes terroristes»

Depuis le début de l'invasion russe en 2022 «les Ukrainiens se défendent contre les mêmes frappes terroristes, de missiles balistiques et de drones, que le régime iranien inflige aujourd'hui au Moyen-Orient et dans la région du Golfe», a fait valoir M. Zelensky.

L'Arabie saoudite est un des pays du Golfe où Kiev a récemment envoyé des experts militaires pour faire partager leur expérience en matière d'interception de drones Shahed, conçus par l'Iran et produits désormais en masse par Moscou pour attaquer l'Ukraine.

Le président Zelensky a rencontré à Djeddah le prince héritier Mohammed ben Salmane et s'est entretenu avec des spécialistes militaires ukrainiens, selon son service de presse.

Attaquée quasi-quotidiennement par des centaines de drones Shahed, l'Ukraine a développé une gamme de systèmes de défense bon marché et assez efficaces, dont des intercepteurs.

Ce savoir-faire est très sollicité par des pays du Golfe, cibles de ce même modèle de drones lancés par l'Iran en représailles aux frappes israélo-américaines depuis fin février.

L'accord signé par Kiev et Riyad ne porte «pas seulement sur des intercepteurs», a précisé à l'AFP le premier haut responsable.

Selon lui, il s'agit de «la construction d'un système, de son intégration avec d'autres éléments de défense aérienne, de l'utilisation de l'expérience ukrainienne, de l'IA et de tous les autres éléments d'analyse des données nécessaires pour contrer les Shaheds et autres drones».

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