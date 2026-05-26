Les Etats-Unis restent prêts à se poser en médiateur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, après un bombardement russe massif. Selon Kiev, la Russie a visé l'Ukraine dimanche avec «90 missiles et 600 drones».

La Russie a visé l'Ukraine avec «90 missiles et 600 drones» dimanche, selon Kiev. ATS

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«Nous espérons que l'occasion se présentera à un moment donné», a dit le ministre américain des affaires étrangères lors d'une visite officielle en Inde, après avoir appelé son homologue russe Sergueï Lavrov.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des bombardements massifs ont visé Kiev et sa région, faisant au moins quatre morts, quelques jours après une attaque ukrainienne meurtrière contre un lycée dans une région occupée par la Russie.

«Chaque fois que vous voyez ces grandes frappes de part et d'autre, c'est un rappel de ce pourquoi c'est une guerre terrible [...] et elle doit prendre fin», a observé M. Rubio.

La Russie a appelé lundi les ressortissants étrangers vivant dans la capitale ukrainienne, notamment le personnel diplomatique, à quitter Kiev avant de nouveaux bombardements de l'armée russe contre «des centres de décision» et des «entreprises du complexe militaro-industriel».

Marco Rubio a indiqué à la presse que Moscou avait averti «toutes les ambassades» et pas seulement celle des Etats-Unis.