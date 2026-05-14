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L'AIEA s'alarme L’intensification des drones près des sites nucléaires ukrainiens est «inacceptable»

ATS

15.5.2026 - 00:46

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a exprimé sa «profonde préoccupation» jeudi face à l'"intensification» des activités militaires à proximité de plusieurs sites nucléaires ukrainiens. Cela représente des «risques significatifs», avertit-elle.

Le sarcophage de la centrale nucléaire de Tchernobyl a été endommagé par un drone russe en février 2025 (archives).
Le sarcophage de la centrale nucléaire de Tchernobyl a été endommagé par un drone russe en février 2025 (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.05.2026, 00:46

15.05.2026, 07:18

Au cours des dernières 24 heures, les équipes de l'AIEA ont été informées «d'une forte augmentation de l'activité [...] avec plus de 160 UAV [drones, ndlr] recensés à proximité de sites» nucléaires, indique l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU, dans un communiqué.

«Bien que les équipes de l'AIEA n'aient signalé aucune incidence directe sur la sûreté nucléaire, le directeur général, Rafael Grossi, a exprimé sa profonde préoccupation face à de telles activités militaires», ajoute le texte.

Crainte de fuite. Washington met 100 mios sur la table pour restaurer le sarcophage de Tchernobyl

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Ces activités «se sont intensifiées au cours des derniers jours, ce qui présente des risques significatifs sur la sûreté et la sécurité nucléaires», poursuit cette même source. Dans ce communiqué, M. Grossi a appelé «toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue».

La Russie a pilonné Kiev pendant des heures jeudi, lançant des centaines de drones et des dizaines de missiles lors d'une attaque meurtrière, qui a fait des dizaines de victimes, réduisant encore un peu plus les espoirs d'un règlement de ce conflit meurtrier qui dure depuis plus de quatre ans.

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