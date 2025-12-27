L'agence anticorruption ukrainienne (NABU) a accusé samedi plusieurs députés d'avoir accepté des pots-de-vin en échange de leur vote au Parlement. Ce nouveau scandale est révélé à la veille de la rencontre entre les présidents Trump et Zelensky aux Etats-Unis.

Andrii Iermak, chef de cabinet et bras droit du président Zelensky, avait démissionné fin novembre après la perquisition de son logement par l'agence anti-corruption (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le NABU a indiqué sur Telegram avoir «mis au jour un groupe criminel organisé comprenant des membres actuels du Parlement» qui «recevaient systématiquement des avantages illégaux pour voter à la Rada».

Des enquêteurs ont tenté de perquisitionner des locaux de comités parlementaires à Kiev mais en ont été empêchés par les forces de sécurité, a précisé cette instance.

Une vaste enquête pour corruption dans le secteur énergétique, dévoilée ces dernières semaines, a mené au limogeage vendredi d'Andriï Iermak, le bras droit du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui menait jusque-là les pourparlers avec les Etats-Unis.