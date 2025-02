«Soyons honnêtes: l'UE a été conçue pour emmerder les Etats-Unis»

Donald Trump a déclaré mercredi que c'était aux Européens, pas aux Etats-Unis, de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine dans le cadre d'un plan de règlement du conflit avec la Russie.

«Je ne vais pas fournir de garanties de sécurité au-delà de beaucoup», a affirmé le président américain lors d'une réunion de son cabinet à la Maison Blanche. «Nous allons demander à l'Europe de le faire parce que, vous savez, l'Europe est leur voisin immédiat, mais nous allons nous assurer que tout se passe bien». sda

Keystone-SDA ATS

Toujours à l'occasion de la première réunion de son cabinet à la Maison Blanche, et à propos de l'UE qu'il considère avoir «été conçue pour emmerder les Etats-Unis», Donald Trump a confirmé que les produits européens seront «prochainement» taxés à 25%. que les produits européens feront l'objet «prochainement» de 25% de droits de douane.

«Nous avons pris la décision, et nous l'annoncerons prochainement, ce sera 25%», a assuré M. Trump, soit le niveau auquel les produits canadiens et mexicains devraient également être taxés à partir de début avril.

Le président américain a décrit l'intégration européenne, un projet encouragé depuis des décennies par Washington, comme étant enraciné dans une tentative de contrer les Etats-Unis. «Ecoutez, soyons honnêtes, l'Union européenne a été conçue pour emmerder les Etats-Unis», a déclaré M. Trump lors d'une réunion de son cabinet à la Maison Blanche.

Réponse de l'UE

L'Union européenne a été une «aubaine» pour l'Amérique, a répondu mercredi la Commission à Donald Trump, quand le président américain a au contraire assuré qu'elle avait été créée pour «entuber» les Etats-Unis.

«L'Union européenne est le plus grand marché de libre-échange au monde», a affirmé un porte-parole de l'exécutif européen dans un long communiqué réagissant aux propos du milliardaire républicain. «Et elle a été une aubaine pour les Etats-Unis».

La Commission a appelé à «travailler ensemble pour préserver ces opportunités pour nos citoyens et nos entreprises. Pas l'un contre l'autre», ajoute le texte.

«En créant un marché unique vaste et intégré, l'UE a facilité les échanges, réduit les coûts pour les exportateurs américains et harmonisé les normes et les réglementations dans 27 pays», a-t-il insisté.

La Commission a toutefois averti qu'elle réagirait «fermement et immédiatement» à de nouvelles taxes douanières du président américain.

«L'UE protégera toujours les entreprises, les travailleurs et les consommateurs européens contre les droits de douane injustifiés», a-t-elle affirmé.