Au moment où les États-Unis sont distraits par l'Iran et que le président russe Vladimir Poutine semble sur la défensive, l'Europe se demande s'il n'est pas temps d'envisager de parler à Moscou de la guerre en Ukraine. Encore faut-il savoir de quoi discuter et qui doit prendre la parole.

Le débat sur une reprise de contact avec Moscou s'est intensifié à mesure que la médiation américaine entre Kiev et Moscou s'est retrouvée dans l'impasse et que l'attention du président Donald Trump a été monopolisée par l'Iran. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le sujet est à l'ordre du jour d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'Union européenne jeudi et vendredi à Limassol sur l'île de Chypre.

«Avant de parler aux Russes, nous devrions d'abord nous mettre d'accord entre nous sur ce dont nous voulons parler avec eux», a maintes fois rappelé la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.

Le débat sur une reprise de contact avec Moscou s'est intensifié à mesure que la médiation américaine entre Kiev et Moscou s'est retrouvée dans l'impasse et que l'attention du président Donald Trump a été monopolisée par l'Iran.

L'Ukraine, de son côté, presse l'Europe, jusqu'ici reléguée au second plan par Washington, d'intervenir et de jouer un rôle plus important.

Lignes rouges

«L'Europe doit être impliquée dans les négociations. Il est important qu'elle ait une voix forte et une présence dans ce processus et il vaut la peine de déterminer qui représentera précisément l'Europe», a jugé récemment le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Vladimir Poutine a semblé ouvrir la porte en suggérant que l'Europe choisisse comme médiateur son allié de longue date, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. La perspective a cependant été rapidement rejetée par les pays de l'UE.

L'important est surtout de faire pression pour obliger Moscou à s'asseoir, de bonne foi, à la table des négociations, souligne-t-on à Bruxelles.

A Chypre, la discussion sera donc centrée sur «ce que nous demandons à la Russie», selon un responsable de l'UE, pas sur leurs exigences, à l'instar des précédents rounds de négociations menés par les Etats-Unis. «Pour nous, rien ne doit jamais être unilatéral», a-t-on souligné de même source.

Kaja Kallas, ancienne première ministre estonienne, plaide depuis des mois pour la définition de lignes rouges avant tout dialogue avec Moscou.

Cessez-le-feu

Parmi celles-ci figurent l'exigence d'un cessez-le-feu avant l'ouverture de pourparlers, le refus de reconnaître le contrôle russe sur les territoires conquis et la garantie que la Russie soit tenue responsable de ses crimes.

Des responsables de l'UE ont indiqué que le ministre ukrainien des affaires étrangères avait proposé ce mois-ci que l'Europe commence par tenter de faciliter un cessez-le-feu dans les frappes visant des infrastructures clés, comme les aéroports.

Mais, pas nécessairement davantage. «Il est difficile d'imaginer que l'UE puisse devenir médiatrice ou facilitatrice des discussions et se substituer aux États-Unis, au vu de l'ampleur de notre soutien à l'Ukraine», a ainsi déclaré un diplomate européen sous couvert d'anonymat.

Selon des diplomates européens, les discussions à Chypre ne devraient pas déboucher sur une position définitive de l'UE, ni sur un nom pour parler à Poutine. Celui de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, l'une des architectes d'un précédent accord de paix imparfait avec Poutine sur l'Ukraine, ne semble plus d'actualité.

Une «opportunité»

Kaja Kallas a implicitement posé sa candidature pour ce rôle, affirmant qu'elle saurait déjouer les «pièges» russes, mais certains estiment qu'elle est trop honnie du Kremlin pour pouvoir être impliquée.

Si le représentant ne peut pas être choisi parmi les plus hauts responsables de l'UE, il devrait alors s'agir d'un chef d'État de l'un des 27 Etats membres. Le président finlandais Alexander Stubb, qui a noué de bonnes relations avec Donald Trump sur les parcours de golf, a manifesté son intérêt pour ce rôle.

Le fait que Vladimir Poutine ne soit «pas en position» de force constitue une «opportunité» pour mettre fin à la guerre en Ukraine, jugeait il y a deux semaines la cheffe de la diplomatie de l'UE.

Après quatre années d'une guerre meurtrière, Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 26 ans, n'est pas parvenu à s'emparer de la totalité de la région industrielle ukrainienne du Donbass dans l'est.

Mais un large scepticisme subsiste quant à sa volonté de négocier de bonne foi, y compris alors que les forces russes ont, pour la première fois depuis l'été 2023, cédé du terrain en Ukraine entre mars et avril derniers.