Trente-six pays et l'UE ont annoncé leur intention d’adhérer à un nouvel accord partiel élargi établissant le Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine, a annoncé vendredi le Conseil de l'Europe. La Suisse en fait partie.

Ukraine: la Suisse et d'autres pays soutiennent un tribunal spécial – Gallery La présidente moldave Maia Sandu accueille le conseiller fédéral Ignazio Cassis, président en exercice de l'OSCE, et le secrétaire général de l'organisaiton Feridun Sinirlioglu. Photo: ATS Le secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset a salué «une étape décisive vers la mise en place concrète du Tribunal spécial et la reconnaissance des responsabilités pour l’agression contre l’Ukraine» (archives). Photo: ATS Ukraine: la Suisse et d'autres pays soutiennent un tribunal spécial – Gallery La présidente moldave Maia Sandu accueille le conseiller fédéral Ignazio Cassis, président en exercice de l'OSCE, et le secrétaire général de l'organisaiton Feridun Sinirlioglu. Photo: ATS Le secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset a salué «une étape décisive vers la mise en place concrète du Tribunal spécial et la reconnaissance des responsabilités pour l’agression contre l’Ukraine» (archives). Photo: ATS

Keystone-SDA ATS

Cette annonce a été faite lors de la réunion des ministres des affaires étrangères de l'institution à Chisinau, en Moldavie. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, a salué dans un communiqué «une étape décisive vers la mise en place concrète du Tribunal spécial et la reconnaissance des responsabilités pour l'agression contre l'Ukraine».

Pour le Fribourgeois, ce tribunal spécial «représente la justice et l'espoir. Il faut désormais donner suite à cet engagement politique en garantissant le fonctionnement et le financement» de cette cour.

La Suisse est représentée à Chisinau par le conseiller fédéral Ignazio Cassis.