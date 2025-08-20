  1. Clients Privés
Ukraine Le chef d'état-major américain parlera avec les Européens

ATS

20.8.2025 - 03:23

Le chef d'état-major américain des armées, le général Dan Caine, va s'entretenir mardi soir avec des chefs militaires européens sur l'Ukraine, a fait savoir un responsable américain. Ils discuteront des «meilleures options pour un éventuel accord de paix en Ukraine».

La réunion avec le général Dan Caine vise à trouver les "meilleures options pour un éventuel accord de paix en Ukraine", selon le Pentagone (archives).
La réunion avec le général Dan Caine vise à trouver les "meilleures options pour un éventuel accord de paix en Ukraine", selon le Pentagone (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 03:23

20.08.2025, 07:08

Les discussions, qui auront lieu en personne à Washington, se tiendront à la veille d'une réunion en visioconférence des chefs d'état-major des armées des pays membres de l'OTAN.

A cette occasion, le commandant suprême des forces de l'alliance en Europe, le général américain Alexus Grynkewich, fera le point «sur l'environnement de sécurité actuel» alors que «les efforts diplomatiques pour obtenir la paix en Ukraine progressent», a déclaré le président du comité militaire de l'OTAN, Cavo Dragone.

Le président américain Donald Trump, qui veut trouver une issue à la guerre en Ukraine, a reçu lundi à la Maison-Blanche son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, épaulé par plusieurs dirigeants européens, après son sommet en grande pompe vendredi avec le président russe, Vladimir Poutine.

