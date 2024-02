Le nouveau commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandre Syrsky a appelé vendredi, dans son premier message public au «perfectionnement» de l'armée. Cela pour que l'Ukraine puisse gagner la guerre.

Le remplaçant de Valery Zaloujny à la tête de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrskyi, est moins populaire et peu connu des Ukrainiens. Mais c'est un homme de terrain: l'armée diffuse volontiers des images le montrant armé et casqué jusque dans les tranchées, serrant la main des soldats (Archives) sda

«Seuls le changement et le perfectionnement continu des moyens et méthodes de guerre nous permettront de réussir», a-t-il écrit sur Telegram, avant de proclamer «ensemble vers la victoire!».

«De nouvelles tâches sont à l'ordre du jour. Tout d'abord, il s'agit de planifier de manière claire et détaillée les actions de tous les organes (...) en tenant compte des besoins de la ligne de front en matière d'armes les plus récentes fournies par les partenaires internationaux», a ajouté ce général.

Manque de munitions

L'armée manque de munitions, alors que l'aide militaire occidentale s'est considérablement réduite depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023.

«La distribution et la livraison rapides et rationnelles de tout ce qui est nécessaire aux unités de combat a été et reste la tâche principale de la logistique militaire», a ajouté M. Syrsky.

Limiter les pertes humaines, une priorité

Le général a aussi assuré que limiter les pertes humaines était sa priorité, des soldats affirmant qu'il ne se souciait pas assez de la vie de ses hommes.

«La vie et la santé des soldats a toujours été et reste la principale valeur de l'armée ukrainienne», a-t-il dit, promettant de mieux former les militaires des unités combattantes.

M. Syrsky a été nommé jeudi commandant en chef à la place du très populaire général Valery Zaloujny, la présidence ukrainienne estimant qu'un changement était nécessaire après deux ans de guerre, alors que le front semble gelé et que l'armée ukrainienne est sous pression, manquant de militaires et de munitions.

Le général Zaloujny a été décoré vendredi de l'ordre des «Héros de l'Ukraine» par le président Volodymyr Zelensky.

ATS