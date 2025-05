La Première ministre italienne Giorgia Meloni a assuré mardi soir que le pape Léon XIV lui a confirmé au cours d'une conversation téléphonique la disponibilité du Vatican à accueillir des négociations de paix sur l'Ukraine.

Le pape Léon XIV a assuré la disponibilité du Vatican pour les négociations (archives). sda

«L'entretien fait suite à l'appel téléphonique d'hier avec le président (américain Donald) Trump et d'autres leaders européens au cours duquel il a été demandé» à Mme Meloni «de vérifier la disponibilité du Saint Siège à accueillir les négociations», indique un message sur Whatsapp des services de la cheffe du gouvernement italien.

Mme Meloni avait indiqué lundi soir que les présidents américain Donald Trump, ukrainien Volodymyr Zelensky, français Emmanuel Macron, finlandais Alexander Stubb, le chancelier allemand Friedrich Merz, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et elle-même s'étaient entretenus au téléphone après un appel entre M. Trump et le président russe Vladimir Poutine et qu'à cette occasion, «la disponibilité du Saint-Père pour accueillir des pourparlers au Vatican a été jugée positivement»,

«Trouvant auprès du Saint Père la disponibilité à accueillir au Vatican les prochaines discussions entre les parties», Mme Meloni a remercié le pape pour «son engagement incessant en faveur de la paix», précise le message de ce jour.

Nouveau round de négociations

Les services de Mme Meloni ajoutent que la cheffe du gouvernement italien a parlé ce mardi également avec les présidents Zelensky, Macron, Stubb, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier Merz et Mme von der Leyen afin de maintenir «une coordination étroite entre les partenaires en vue d'un nouveau round de négociations ayant pour objectif un cessez-le-feu et un accord de paix en Ukraine».

La semaine dernière devant les représentants des Eglises chrétiennes d'Orient, le pape américain Léon XIV, officiellement investi dans ses fonctions dimanche, a proposé sa médiation aux belligérants du monde entier.

«Le Saint-Siège est disponible pour que les ennemis se rencontrent et se regardent dans les yeux, pour que les peuples retrouvent l'espérance et la dignité qui leur reviennent, la dignité de la paix», a-t-il dit.

Evoquant les nombreux conflits dans le monde, «de la Terre Sainte à l'Ukraine, du Liban à la Syrie, du Moyen-Orient au Tigré», en Ethiopie, «et au Caucase», il a déploré ces violences, appelant à oeuvrer pour parvenir à la paix.