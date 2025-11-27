  1. Clients Privés
Ukraine Le secrétaire général de l'Otan salue les efforts de Trump

27.11.2025 - 16:53

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a salué les efforts de Donald Trump autour du plan américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Une déclaration faite à l'occasion d'une visite en Islande jeudi.

Secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte a salué les efforts de Donald Trump pour mettre un terme à la fin de la guerre en Ukraine (archives).
Secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte a salué les efforts de Donald Trump pour mettre un terme à la fin de la guerre en Ukraine (archives).
27.11.2025, 16:53

27.11.2025, 16:58

«La Russie a payé un prix élevé pour des gains marginaux, et l'Ukraine continue de se défendre avec courage», a souligné M. Rutte lors d'une conférence de presse conjointe avec la Première ministre islandaise Kristrun Frostadottir.

«Le processus de paix bénéficie d'un regain d'énergie considérable, et je tiens à féliciter le président américain Trump pour cela», a-t-il ajouté.

Révélé la semaine passé, le plan américain, considéré comme acquis aux exigences russes, a été considérablement amendé à l'issue de négociations d'urgence entre les Etats-Unis et l'Ukraine, avec la participation de pays européens.

L'émissaire américain Steve Witkoff est attendu la semaine prochaine à Moscou pour évoquer ce plan américain avec les responsables russes. Le Kremlin a jugé «inutiles» les efforts européens autour de ce plan.

Efforts islandais

En Islande, le secrétaire général de l'Otan a centré son propos sur les efforts islandais pour assurer la sécurité des pays membres de l'organisation, en particulier autour de l'Arctique.

«Nous ne pouvons pas être naïfs. Nous sommes tous désormais des États en première ligne, les derniers missiles russes peuvent atteindre n'importe quelle partie du territoire de l'Otan en très peu de temps», a-t-il souligné. «Ce que fait l'Islande en matière de surveillance, de défense aérienne (...) est crucial», a-t-il ajouté.

