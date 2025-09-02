  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ukraine Les Européens sont «prêts» sur les garanties de sécurité

ATS

2.9.2025 - 19:29

Les Européens vont acter jeudi, lors d'une réunion à l'Elysée et en visioconférence, qu'ils sont «prêts» en vue de l'octroi de garanties de sécurité à l'Ukraine. Ils attendent désormais un «soutien» concret des Américains, a annoncé mardi la présidence française.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk, le Premier ministre britannique Keir Starmer, la Première dame ukrainienne Olena Zelenska, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz posent pour une photo sur la place de l'Indépendance à Kiev, en Ukraine, le 10 mai 2025 (archives).
Le Premier ministre polonais Donald Tusk, le Premier ministre britannique Keir Starmer, la Première dame ukrainienne Olena Zelenska, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz posent pour une photo sur la place de l'Indépendance à Kiev, en Ukraine, le 10 mai 2025 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.09.2025, 19:29

«Au niveau politique, le message essentiel qui sera passé jeudi est, compte-tenu de l'avancement des travaux aujourd'hui, que nous sommes non seulement volontaires et capables, mais que nous sommes prêts. C'est le message clé», a souligné un conseiller du président Emmanuel Macron.

«Ce que nous rechercherons jeudi, c'est la confirmation de ce schéma que la 'Coalition des volontaires' a bien le soutien des Américains pour garantir la sécurité de l'Ukraine», a-t-il ajouté.

La Coalition des volontaires réunit une trentaine de pays, principalement européens, prêts à apporter un soutien à l'armée ukrainienne, voire à déployer des soldats en Ukraine une fois un cessez-le-feu conclu, pour dissuader la Russie de toute nouvelle agression.

Le président français et le Premier ministre britannique Keir Starmer coprésideront cette réunion, qui se tiendra à la fois en présentiel et en visioconférence. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui sera présent à l'Elysée, s'entretiendra au préalable mercredi soir avec Emmanuel Macron à Paris. Les ministres de la Défense concernés échangeront aussi au préalable mercredi en visioconférence.

Assez de contributions

«Nous avons aujourd'hui suffisamment de contributions pour pouvoir dire aux Américains que nous sommes prêts à prendre nos responsabilités pourvu qu'eux-mêmes prennent les leurs, c'est-à-dire qu'ils donnent aux partenaires européens le 'backstop', le filet qu'ils réclament et que par ailleurs, ils maintiennent leurs efforts pour obtenir le cessez-le-feu qu'avec l'Ukraine nous réclamons», a poursuivi l'Elysée.

Donald Trump a évoqué l'octroi de garanties de sécurité américaines lors d'une réunion avec six dirigeants de l'Union européenne et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte le 18 août à la Maison Blanche, sans détailler lesquels.

Ce «filet de sécurité» pourrait prendre différentes formes – renseignement, soutien logistique, communications – le président américain ayant exclu l'envoi de troupes américaines au sol.

Donald Trump a aussi tenté, pour l'heure en vain, d'organiser un sommet entre le président russe Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, après avoir déroulé le tapis rouge au maître du Kremlin le 15 août en Alaska.

Venu pour réclamer un cessez-le-feu, il avait alors aussi cédé à une demande du Kremlin d'une négociation plus globale d'un accord de paix, sans faire taire au préalable les armes, au risque de donner l'avantage à l'armée russe sur le terrain en lui donnant plus de temps.

Emmanuel Macron «reparlera au président Trump très bientôt» et les Etats-Unis seront représentés à la réunion de jeudi, a indiqué la présidence française sans plus de précisions.

Les Européens réclament notamment plus de sanctions américaines pour contraindre Moscou à venir à la table des négociations.

Les plus lus

Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat
Un iceberg géant vieux de 39 ans fond au large de l'Antarctique
L’eau va disparaître : un célèbre lieu de vacances tire la sonnette d'alarme
«Sept ans d'horreur et d'enfer...» - Gérard Depardieu encore dans la tourmente
Le transfert de Manuel Akanji à l'Inter Milan fait jaser !