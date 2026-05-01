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Guerre en Ukraine Les attaques de drones russes ont atteint un record en avril

ATS

1.5.2026 - 10:12

La Russie a visé l'Ukraine avec un nombre record de frappes de drones de longue portée au mois d'avril, selon une analyse par l'AFP des données publiées par les forces aériennes ukrainiennes.

Les forces russes ont augmenté leur nombre de frappes durant la journée – alors qu'elles visaient précédemment l'Ukraine presque exclusivement pendant la nuit (image d'illustration).
Les forces russes ont augmenté leur nombre de frappes durant la journée – alors qu'elles visaient précédemment l'Ukraine presque exclusivement pendant la nuit (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

01.05.2026, 10:12

01.05.2026, 10:15

Moscou a lancé 6583 drones de longue portée pendant le mois d'avril, soit une augmentation de 2% par rapport au mois de mars. Elle a notamment multiplié les frappes en journée alors que les négociations pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe en février 2022 sont au point mort.

«Un dérapage dramatique». Au Congrès, les démocrates étrillent le ministre de la Défense Pete Hegseth

«Un dérapage dramatique»Au Congrès, les démocrates étrillent le ministre de la Défense Pete Hegseth

Le nombre de missiles tirés par Moscou – 141 – était aussi en hausse de 2% par rapport au mois précédent, mais loin des 288 tirs recensés en février. D'après les données de l'armée de l'air ukrainienne, 88% des drones et missiles ont été interceptés au cours du mois.

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