Ukraine Les hommes de 18 à 22 ans peuvent se rendre à l'étranger

ATS

26.8.2025 - 19:13

Les autorités ukrainiennes ont annoncé mardi permettre aux hommes âgés de 18 à 22 ans de quitter leur pays pour se rendre à l'étranger. Il s'agit d'un assouplissement de la loi martiale en vigueur à cause de l'invasion russe.

Le gouvernement a pris la décision d'assouplir la loi martiale (archives).
Le gouvernement a pris la décision d'assouplir la loi martiale (archives).
AFP

Keystone-SDA

26.08.2025, 19:13

Jusque-là, depuis le début de la guerre en février 2022, les hommes âgés de 18 à 60 ans avaient interdiction de quitter l'Ukraine, sauf exceptions. Des milliers d'entre eux tentent de le faire illégalement chaque année, parfois au péril de leur vie.

«Le gouvernement a mis à jour la procédure de franchissement de la frontière nationale. Les hommes âgés de 18 à 22 ans pourront franchir la frontière sans entrave pendant la loi martiale», a annoncé sur Telegram la Première ministre Ioulia Svyrydenko.

Selon elle, cette décision s'applique à «tous les citoyens des âges concernés», y compris à ceux «qui se trouvent actuellement à l'étranger» et qui peuvent donc retourner en Ukraine et en repartir librement.

«Nous voulons que les Ukrainiens maintiennent autant que possible leurs liens avec l'Ukraine», a expliqué Mme Svyrydenko.

Les 18-22 ans ne sont pas concernés par la mobilisation militaire, dont l'âge minimal avait été abaissé en avril 2024 à 25 ans. L'armée avait en revanche mis en place un contrat assorti d'incitations financières pour cette tranche de la population masculine, qui n'a pas eu le succès escompté.

Plus de 5,6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés à l'étranger, dont la grande majorité en Europe, selon les chiffres de l'ONU.

