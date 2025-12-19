  1. Clients Privés
Ukraine Macron: «Je pense qu'il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine»

ATS

19.12.2025 - 05:11

Le président français Emmanuel Macron a estimé vendredi qu'il allait «redevenir utile» pour lui et les Européens de parler à son homologue russe Vladimir Poutine, à l'issue des efforts menés actuellement par les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le président français Emmanuel Macron estime que le temps est revenu de renouer le contact avec Vladimir Poutine.
Le président français Emmanuel Macron estime que le temps est revenu de renouer le contact avec Vladimir Poutine.
ATS

Keystone-SDA

19.12.2025, 05:11

19.12.2025, 06:38

«Je pense qu'il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine», a-t-il dit devant la presse à l'issue d'un sommet à Bruxelles où l'Union européenne a trouvé un accord pour débloquer 90 milliards d'euros pour soutenir Kiev.

«Je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine», a-t-il ajouté, en allusion notamment au président américain Donald Trump qui a renoué le contact, après son retour au pouvoir en janvier aux Etats-Unis, avec le maître du Kremlin.

Ukraine. Les Européens débloquent 90 milliards d'euros

UkraineLes Européens débloquent 90 milliards d'euros

«Donc je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes, ce qui n'est pas optimal», a insisté Emmanuel Macron.

Les émissaires de Donald Trump mènent actuellement une série de pourparlers séparés, avec Moscou d'une part, et avec les Ukrainiens et les Européens d'autre part, dans l'espoir d'aboutir à un accord.

«Y a un cycle qui est en cours. Soit une paix robuste, durable, avec les garanties requises peut-être obtenue, formidable, et de toute façon, on se mettra à ce moment-là autour de la table», a suggéré le président français.

Réengager le dialogue

Ou alors «il faudra dans les prochaines semaines trouver des voies et moyens aussi pour que les Européens, dans la bonne organisation, réengagent un dialogue complet avec la Russie en toute transparence», a-t-il estimé.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé la dernière fois début juillet, en priorité au sujet des efforts diplomatiques pour encadrer le programme nucléaire iranien. Ils avaient à cette occasion affiché leurs divergences sur l'Ukraine.

Leur précédent appel remontait au 11 septembre 2022 et avait porté sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par les Russes et dont la sécurité était alors menacée.

Le président français, qui s'était vu reprocher de continuer à parler à son homologue russe pendant des mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, en février 2022, a ensuite cessé tout contact, employant un ton de plus en plus virulent à l'égard de Vladimir Poutine accusé de «mentir» sur ses intentions et sa volonté de paix.

