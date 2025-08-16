Le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz réuniront dimanche à 15h00 en visioconférence les pays de la «coalition des volontaires» alliés de Kiev, afin de préparer les prochaines étapes des discussions de paix sur l'Ukraine, a annoncé samedi l'Elysée.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk, Olena Zelenska, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, et le chancelier allemand Friedrich Merz (de gauche à droite) visitent le square de l'Indépendance à Kiev (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Ces concertations auront lieu à la veille d'un déplacement du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington et dans la foulée du sommet en Alaska entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine.

«Le président de la République co-présidera demain à 15h00 avec le premier ministre Starmer et le chancelier Merz une réunion de la Coalition des volontaires en visioconférence, à la suite de la réunion qui s'est tenue hier (vendredi) en Alaska et en amont du déplacement du Président Zelensky à Washington, le 18 août», a déclaré la présidence française.

Les alliés de l'Ukraine devraient aborder lors de cette réunion la question des garanties de sécurité qui seraient accordées à Kiev dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Ils devraient également, selon des diplomates, examiner ce que pourraient être les contours d'un tel accord entre l'Ukraine et la Russie.

A l'issue de son sommet vendredi avec Vladimir Poutine, Donald Trump a fait savoir que ses efforts portaient désormais sur l'élaboration d'un accord de paix permettant de mettre fin à la guerre, sans passer par l'étape d'un cessez-le-feu.

La coalition des volontaires regroupe la plupart des grands pays européens, l'UE, l'Otan, et des pays non européens comme le Canada.