Stocks d'huile d'une entreprise genevoise bombardés

Des stocks d'huile de tournesol d'Allseeds Switzerland, sise à Genève, ont été bombardés par la Russie près d'Odessa, a indiqué samedi son directeur à Keystone-ATS. Il a fait état d'un mort et deux blessés dans l'attaque. Des milliers de tonnes d'huile sont perdues.

Allseeds Group est actif en Ukraine dans le commerce de céréales et d'huile depuis 28 ans. ATS

Keystone-SDA ATS

«Nos installations dans le port de Pivdenniy, situé à 50 km à l'est d'Odessa, ont été bombardées la semaine dernière, hier soir et ce matin. Trois citernes sont actuellement encore en feu», a déclaré Kees Vrins. Selon lui, il est trop tôt pour donner un inventaire précis des dégâts.

«Pour le moment, on essaie d'éteindre le feu», a dit M. Vrins. «Il y a beaucoup de dommages aussi dans les stocks voisins», a ajouté le responsable, sans pouvoir donner de détails. «Nous ne sommes pas assurés» pour de tels évènements, «les assureurs fuient face à ce type de risque», a-t-il précisé.

«Il s'agit de notre huitième bombardement depuis le début de la guerre», a déclaré M. Vrins, dont l'entreprise est active en Ukraine dans le commerce de céréales, ainsi que d'huile de tournesol et de colza, depuis 28 ans.