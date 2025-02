Trump: «Les Russes ont les cartes en main»

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi soir que Moscou avait les «cartes en main» dans les négociations pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Cette déclaration a entamé encore plus l'espoir de Kiev de voir Washington défendre ses intérêts.

Donald Trump a vivement critiqué mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le dépeignant en "dictateur". ATS

«Je pense que les Russes veulent que la guerre se termine», a déclaré le président américain, qui envisage une rencontre prochaine avec son homologue russe Vladimir Poutine. Mais les Russes «ont pris beaucoup de territoires, donc, ils ont les cartes en main».

Ces propos sont formulés alors que que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, que M. Trump avait qualifié plus tôt mercredi de «dictateur», doit recevoir jeudi à Kiev l'envoyé spécial américain Keith Kellogg.

Le président ukrainien, dont la position apparaît affaiblie par le rapprochement de Donald Trump avec Vladimir Poutine, a dit espérer un travail «constructif» avec l'émissaire américain. «Notre avenir n'est pas avec Poutine, mais avec la paix. Et c'est un choix pour tout le monde – et pour les plus puissants – d'être avec Poutine, ou d'être avec la paix», a-t-il affirmé mercredi soir.

Incompréhension en Ukraine

A son arrivée à Kiev, Keith Kellogg a affirmé comprendre le besoin de «garanties de sécurité» de l'Ukraine.

A quelques jours du troisième anniversaire du début de l'invasion russe du 24 février 2022, M. Zelensky a rappelé que l'Ukraine voulait la fin de cette guerre «depuis ses premières secondes».

Il a accusé le président américain, qui a multiplié les attaques verbales à son encontre, de vivre dans «un espace de désinformation» russe et d'aider Vladimir Poutine, traité en paria par les Occidentaux depuis 2022, à «sortir d'années d'isolement».

Les propos de Donald Trump ont choqué en Ukraine. «J'ai l'impression que Trump a peur de Poutine», a réagi Ivan Banias, un militaire de 51 ans interrogé par l'AFP à Kiev.

Une autre habitante de la capitale ukrainienne, Svitlana Oleksandrivna, 65 ans, a dénoncé les récits «complètement moscovites, comme si le Kremlin lui écrivait tout».