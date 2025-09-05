  1. Clients Privés
Ukraine Trump dit qu'il parlera à Poutine, la Russie opposée aux garanties de sécurité

ATS

5.9.2025 - 04:27

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il s'entretiendrait bientôt avec son homologue russe Vladimir Poutine, après avoir parlé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon Moscou, la discussion pourrait intervenir très vite.

Donald Trump s'est entretenu plusieurs fois avec Vladimir Poutine et l'a même reçu à Anchorage le 15 août, mais sans aucun succès (archives).
Donald Trump s'est entretenu plusieurs fois avec Vladimir Poutine et l'a même reçu à Anchorage le 15 août, mais sans aucun succès (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.09.2025, 04:27

05.09.2025, 06:48

«Oui, je lui parlerai», a dit le président américain à une journaliste qui lui demandait s'il s'entretiendrait prochainement avec le maître du Kremlin.

«Cela peut être organisé rapidement en cas de nécessité», a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité vendredi par l'agence de presse russe Ria Novosti.

Mais la Russie est «absolument» opposée aux garanties américaine et européennes militaires offertes à l'Ukraine pour sa sécurité, a ajouté le porte-parole. «Cela ne peut pas être une garantie de sécurité pour l'Ukraine qui conviendrait à notre pays».

Vladimir Poutine et Donald Trump se sont rencontrés en Alaska, aux Etats-Unis, le 15 août lors d'un sommet qui a mis fin à l'isolement du président russe depuis l'invasion de l'Ukraine, mais n'a pas débouché sur un cessez-le-feu.

26 pays prêts à s'engager

Vingt-six pays, essentiellement européens, se sont engagés jeudi à soutenir militairement l'Ukraine au sol, en mer ou dans les airs dans le cadre d'un futur cessez-le-feu.

Poutine voit rouge !. Ce que l'on sait des garanties de sécurité envisagées pour l'Ukraine

Poutine voit rouge !Ce que l'on sait des garanties de sécurité envisagées pour l'Ukraine

«Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelque guerre contre la Russie», a indiqué le président français après la réunion et après un contact téléphonique entre les principaux alliés européens et Donald Trump.

M. Macron a assuré que le «soutien américain» à ces «garanties de sécurité» pour Kiev serait finalisé «dans les prochains jours» et que les Américains avaient «été très clairs» sur leur participation.

