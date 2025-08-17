Donald Trump a vanté dimanche de «grands progrès» réalisés avec la Russie pour faire avancer un plan de paix en Ukraine, Washington se disant «optimiste» quant à la réunion lundi à la Maison Blanche entre les présidents américain et ukrainien, épaulé par ses alliés européens.



«De grands progrès sur la Russie. A suivre!», a proclamé sur son réseau Truth Social le président des Etats-Unis, alors que le sommet d'Anchorage vendredi avec Vladimir Poutine n'a débouché sur aucune annonce concrète, notamment en termes de cessez-le-feu.

Mais son émissaire spécial pour l'Ukraine et la Russie, Steve Witkoff, s'est dit sur la télévision CNN «optimiste» concernant la rencontre prévue lundi après-midi dans le Bureau ovale de la Maison Blanche entre le président américain et son homologue ukrainien.

Volodymyr Zelensky sera accompagné par des dirigeants européens, parmi lesquels le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer.

Steve Witkoff, qui s'est rendu plusieurs fois à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, a dit espérer qu'un «consensus» soit trouvé entre toutes les parties au conflit en Ukraine.

Il a plaidé pour que les Etats-Unis puissent «revenir vers les Russes et faire avancer cet accord de paix, et de le conclure».

«Concessions» territoriales

L'émissaire, qui est un promoteur immobilier très proche du président américain, a également assuré que Moscou avait fait «certaines concessions» territoriales concernant «cinq régions» ukrainiennes, citant uniquement «une importante discussion sur Donetsk», à l'est du pays et qui est partiellement sous le contrôle de Moscou.

Enfin, lors de leur sommet en Alaska, les deux présidents américain et russe, qui se sont spectaculairement rapprochés depuis le retour au pouvoir de Donald Trump le 20 janvier, sont convenus de «garanties de sécurité solides» pour l'Ukraine que la Russie a envahie le 24 février 2022.

Toutefois, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a prévenu dimanche sur la télévision NBC que les Etats-Unis pourraient prendre de «nouvelles sanctions» contre Moscou en cas d'échec final des négociations sur un plan de paix en Ukraine.

Garanties de sécurité

La question des garanties de sécurité devrait occuper une place centrale au cours de la réunion à la Maison Blanche lundi.

«Nous saluons la volonté du président Trump de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine, similaires à l'article 5» de l'Otan, a souligné dimanche la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui sera du voyage à Washington.

M. Zelensky, qui s'était fait violemment réprimandé par M. Trump dans le Bureau ovale le 28 février, s'est réjoui de «l'unité» européenne et d'être accompagné par les principaux dirigeants de puissances européennes. Il a toutefois souligné qu'il ne savait «pas exactement» de quoi MM. Poutine et Trump avaient parlé en Alaska.

Et il a affirmé ne voir aucun signe indiquant que la Russie est prête à un sommet tripartite entre lui et les présidents américain et russe.