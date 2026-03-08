  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un camion des pompiers touché Ukraine : des frappes font un mort et une dizaine de blessés

ATS

8.3.2026 - 10:45

Une attaque nocturne de drone ukrainien a frappé un immeuble dans la zone occupée de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine, faisant un mort et une dizaine de blessés, ont déclaré les autorités installées par Moscou dimanche.

Sur cette image extraite d’une vidéo fournie par le Service de presse du ministère russe de la Défense vendredi 6 mars 2026, un lance-roquettes multiple automoteur russe tire en direction des positions ukrainiennes.
Sur cette image extraite d’une vidéo fournie par le Service de presse du ministère russe de la Défense vendredi 6 mars 2026, un lance-roquettes multiple automoteur russe tire en direction des positions ukrainiennes.
ATS

Keystone-SDA

08.03.2026, 10:45

08.03.2026, 11:02

Kiev de son côté accuse les forces russes d'avoir fait trois blessés et visé des services de secours dans une double frappe dans la nuit de samedi à dimanche, dans un village près de Kharkiv (nord-est).

«Plus de 10 personnes ont été blessées et le corps d'une femme a été retrouvé sous les décombres», a déclaré Natalia Romanitchenko, une responsable du district de Vassylivka situé dans la zone sous occupation russe de Zaporijjia (sud) à l'agence de presse d'Etat russe Tass.

Dans une vidéo publiée sur VK prise pendant la nuit, elle montre des pompiers éteindre l'incendie d'un immeuble. Dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, trois personnes ont été blessées dans une frappe russe sur le village de Velyka Babka.

«Les Russes ont lancé une frappe ciblée contre les services de secours la nuit dernière», ont indiqué les services de secours ukrainiens dimanche sur Telegram.

Bombardement. Frappes russes à grande échelle : une énième nuit meurtrière en Ukraine

BombardementFrappes russes à grande échelle : une énième nuit meurtrière en Ukraine

Camion des pompiers touché

Selon eux, une première frappe de drones a provoqué un incendie dans une maison et fait trois blessés, et un drone russe a ensuite visé le camion des pompiers arrivés pour éteindre l'incendie, le détruisant mais sans faire de victimes supplémentaires.

La veille, au moins dix personnes ont été tuées à Kharkiv par une frappe de missiles russes sur un immeuble résidentiel de cinq étages. Douze personnes sont mortes au total à travers le pays après une nouvelle nuit de frappes russes massives.

La Russie a visé l'Ukraine avec «presque 1750 drones d'attaque, 1530 bombes guidées et 39 missiles» au cours de la semaine écoulée, a affirmé dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Les plus lus

Un lac volcanique, un dictateur et une découverte qui stupéfia le monde
Une affaire de fraude retarde l’enquête sur l’incendie de Crans-Montana
Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Inondations dans le nord de l'Australie : «des crocodiles partout»
Fabrice Luchini : «Ma compagne m'a soigné de ma phobie du couple»
Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...