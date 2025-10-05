Les autorités ukrainiennes ont rapporté dimanche la mort d'une personne dans un bombardement russe à Zaporijjia. Une alerte aérienne a été émise pour toute l'Ukraine, provoquant la mobilisation des avions et des systèmes au sol en Pologne pour protéger son ciel.

La Russie multiplie les bombardements sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes à l'approche de l'hiver (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Selon le gouverneur de la région de Zaporijjia (sud-est) Ivan Fedorov, cette «frappe combinée» russe a tué une femme et fait neuf blessés. Sur le réseau social Telegram, il a publié des photographies montrant vraisemblablement le site touché, avec un bâtiment de plusieurs étages partiellement détruit.

La Russie multiplie les attaques alors que les températures sont en baisse en Ukraine, visant notamment les installations énergétiques ukrainiennes.

Son armée a mené cette semaine son offensive la plus étendue contre les infrastructures gazières de l'Ukraine et, samedi, des frappes ont coupé le courant dans quelque 50'000 foyers de la région de Tcherniguiv (nord).