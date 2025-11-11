Un proche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Timour Minditch, a été accusé mardi par des enquêteurs ukrainiens d'avoir orchestré un système de corruption de 100 millions de dollars.

Ces accusations constituent un tournant dans le vaste scandale de corruption qui secoue le secteur énergétique du pays, et le bras de fer en cours au sein même du pouvoir ukrainien. M. Minditch est copropriétaire de la société de production audiovisuelle Kvartal 95, fondée par M. Zelensky, qui était un humoriste vedette en Ukraine avant de se lancer en politique.

«M. Minditch exerçait un contrôle sur l'accumulation, la distribution et la légalisation de fonds d'origine criminelle dans le secteur énergétique ukrainien», a déclaré un procureur du Parquet spécialisé anticorruption (SAPO), devant la justice. Le suspect a profité de ses «relations privilégiées avec le président ukrainien» pour ses activités criminelles, a-t-il ajouté.

L'actuel ministre de la Justice lui-même, Guerman Galouchtchenko, ancien ministre de l'Energie pendant quatre ans, a été accusé par le SAPO d'avoir perçu des «avantages personnels» de M. Minditch en échange de son contrôle sur les flux financiers du secteur énergétique.

Cinq personnes interpellées

Lundi, l'Agence nationale anticorruption (NABU) avait annoncé avoir démantelé un système de corruption portant sur 100 millions de dollars de fonds blanchis. Cinq personnes ont été interpellées et sept inculpées.

L'Agence avait mené lundi une vaste série de perquisitions, à l'issue d'une enquête de 15 mois. Selon les médias ukrainiens, les domiciles de MM. Galouchtchenko et Minditch en ont fait partie.

Oleksander Abakoumov, chef de l'équipe d'enquête du NABU, a déclaré à la télévision d'Etat que M. Minditch avait quitté le pays peu avant. Le NABU et le SAPO sont deux organismes anticorruption indépendants du pouvoir.

Population indignée

Les accusations de détournement de fonds dans le secteur énergétique, qui subit par ailleurs des attaques massives de la Russie, suscitent l'indignation de la population ukrainienne. Et l'éradication de la corruption est l'une des principales conditions d'adhésion du pays à l'Union européenne (UE).

Le président Zelensky avait essuyé cet été de vives critiques de l'opinion publique ukrainienne et de Bruxelles quand il a tenté de placer le NABU et le SAPO sous le contrôle du gouvernement.