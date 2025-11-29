Au moins une personne a été tuée et 11 autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche en Ukraine, dans une attaque de drones attribuée à la Russie près de Kiev, ont annoncé les autorités. La veille, les bombardements avaient frappé la capitale ukrainienne.

Les bombardements russes ont frappé Vychhorod, une commune située près de Kiev. ATS

Keystone-SDA ATS

Mykola Kalachnyk, le chef de l'administration militaire de la région de Kiev, a déploré sur le réseau social Telegram qu'une «attaque de l'ennemi sur Vychhorod ait tué une personne et en ait blessé 11, dont six ont été hospitalisées».

Il a évoqué une nouvelle offensive de «drones» russes, comme tout au long de la nuit de vendredi à samedi sur plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne.

Délégation aux Etats-Unis

Ce responsable a précisé que les secouristes étaient en train d'évacuer les habitants d'une tour touchée par les frappes et dans laquelle les pompiers étaient à pied d'oeuvre. «Le nombre de blessés risque de grimper», a prévenu M. Kalachnyk.

Cette attaque attribuée à Moscou fait suite à celles revendiquées par Kiev de drones navals contre une infrastructure pétrolière majeure dans un port russe en mer Noire.

Sur le plan diplomatique, l'Ukraine a envoyé une délégation aux Etats-Unis pour de nouvelles négociations visant à trouver une issue à la guerre, au moment où le pays fait face à une forte pression sur le front militaire et politique.

Lundi, le président français Emmanuel Macron recevra son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lequel a limogé son chef de cabinet, Andriï Iermak, bras droit extrêmement influent, à la suite d'une enquête anticorruption.