UkraineUne attaque russe près de Kiev fait au moins un mort
ATS
30.11.2025 - 00:53
Au moins une personne a été tuée et 11 autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche en Ukraine, dans une attaque de drones attribuée à la Russie près de Kiev, ont annoncé les autorités. La veille, les bombardements avaient frappé la capitale ukrainienne.
Keystone-SDA
30.11.2025, 00:53
30.11.2025, 07:15
ATS
Mykola Kalachnyk, le chef de l'administration militaire de la région de Kiev, a déploré sur le réseau social Telegram qu'une «attaque de l'ennemi sur Vychhorod ait tué une personne et en ait blessé 11, dont six ont été hospitalisées».
Il a évoqué une nouvelle offensive de «drones» russes, comme tout au long de la nuit de vendredi à samedi sur plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne.
Délégation aux Etats-Unis
Ce responsable a précisé que les secouristes étaient en train d'évacuer les habitants d'une tour touchée par les frappes et dans laquelle les pompiers étaient à pied d'oeuvre. «Le nombre de blessés risque de grimper», a prévenu M. Kalachnyk.
Cette attaque attribuée à Moscou fait suite à celles revendiquées par Kiev de drones navals contre une infrastructure pétrolière majeure dans un port russe en mer Noire.
Sur le plan diplomatique, l'Ukraine a envoyé une délégation aux Etats-Unis pour de nouvelles négociations visant à trouver une issue à la guerre, au moment où le pays fait face à une forte pression sur le front militaire et politique.
Lundi, le président français Emmanuel Macron recevra son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lequel a limogé son chef de cabinet, Andriï Iermak, bras droit extrêmement influent, à la suite d'une enquête anticorruption.