Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mardi la Russie de «gagner du temps» en faisant traîner les discussions en vue d'un cessez-le-feu afin de «poursuivre» son invasion de l'Ukraine, au lendemain d'un appel entre Poutine et Trump sans résultats tangibles.

«Il est évident que la Russie tente de gagner du temps afin de poursuivre sa guerre et son occupation», a dénoncé mardi Volodymyr Zelensky, qualifiant les conditions de Moscou d'«irréalistes». ATS

Keystone-SDA ATS

En l'état, aucun calendrier n'a été annoncé et il n'y a aucune garantie que Moscou et Kiev trouvent un accord, au moment où l'armée russe poursuit sa poussée dans l'Est ukrainien face à des troupes de Kiev en difficulté.

«Il est évident que la Russie tente de gagner du temps afin de poursuivre sa guerre et son occupation», a dénoncé mardi Volodymyr Zelensky, qualifiant les conditions de Moscou d'«irréalistes».

Vendredi, les délégations russe et ukrainienne, réunis sous médiation turque à Istanbul, avaient indiqué que chaque partie allait «présenter» prochainement leur «vision» d'une possible trêve, selon les termes du négociateur russe, Vladimir Medinski. Mais il est évident que deux approches s'opposent.