Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il parlerait mercredi à Donald Trump, au lendemain d'un appel entre le président américain et Vladimir Poutine ayant abouti à une trêve bien plus limitée que celle que Washington réclamait et que Kiev avait acceptée. Il a appelé les USA à ne faire aucune «concession» à la Russie, ajoutant que Washington devait assurer le «contrôle» du cessez-le-feu partiel.

(Photo d'archives) sda

«Aujourd'hui, je serai en contact avec le président Trump, et nous discuterons des prochaines étapes», a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Helsinki.

Le dirigeant ukrainien a appelé à ne faire aucune «concession» à la Russie, qui réclame la fin de l'aide occidentale à l'Ukraine avant tout cessez-le-feu global.

«Je ne pense pas qu'il faille accepter la moindre concession en matière d'aide à l'Ukraine, mais au contraire qu'il faut renforcer l'aide à l'Ukraine», a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse à Helsinki.