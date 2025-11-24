  1. Clients Privés
455e édition Le marché de Noël de Strasbourg démarre mercredi avec un dispositif de sécurité renforcé

ATS

24.11.2025 - 07:55

Le marché de Noël de Strasbourg, véritable aimant touristique en Alsace, ouvre ses 300 chalets mercredi au coeur d'une ville placée sous haute sécurité face «au contexte de menace terroriste» persistant en France.

L'édition 2025 veut de nouveau faire la part belle à la tradition, aux produits locaux, mais aussi à la générosité -avec notamment une opération «sapin solidaire» qui vise à offrir des cadeaux à 300 enfants défavorisés-, et l'inclusion (archives).
L'édition 2025 veut de nouveau faire la part belle à la tradition, aux produits locaux, mais aussi à la générosité -avec notamment une opération «sapin solidaire» qui vise à offrir des cadeaux à 300 enfants défavorisés-, et l'inclusion (archives).
AFP

Keystone-SDA

24.11.2025, 07:55

Une forte affluence est attendue pour cet événement qui durera un mois, après un record de 3,4 millions de visiteurs locaux et étrangers – notamment allemands, américains et espagnols – venus l'an passé vivre la magie de Noël dans la capitale alsacienne.

L'objectif est «d'assurer la plus grande sécurité de tous au sein du marché de Noël, tout en conservant l'esprit festif et populaire d'un grand événement d'envergure internationale», a souligné la maire écologiste Jeanne Barseghian lors d'une conférence de presse.

Un défi pour les organisateurs face à cet afflux «qu'on peut qualifier de surfréquentation», a souligné Cécile Rackette, directrice de cabinet du préfet du Bas-Rhin.

«Nous sommes encore dans un contexte de menace terroriste qui est important, qu'on ne peut pas négliger avec malheureusement un marché de Noël qui a déjà été endeuillé en 2018», a-t-elle pointé.

Le 11 décembre de cette année-là, en début de soirée, le djihadiste Chérif Chekatt, 29 ans, avait abattu cinq personnes à l'arme à feu et en avait blessé 11 autres dans les rues du centre-ville.

Drones, contrôles, sens uniques

Le dispositif sécuritaire de cette année reconduit largement celui de 2024 et prend la mesure de ce risque terroriste, ainsi que celui d'éventuels mouvements de foule, selon les autorités.

Il prévoit notamment de nouveau l'usage de drones de surveillance en temps réel et mobilisera un millier de forces de l'ordre chaque jour, policiers, gendarmes et CRS ainsi que pompiers et bénévoles de la Croix-Rouge.

Pour cette 455e édition du «Christkindelsmärik» en alsacien – soit «marché de l'enfant Jésus»-, les autorités prévoient concrètement de renouveler la «sanctuarisation» de la Grande Île, coeur historique de la ville.

Les accès seront contrôlés aux heures d'ouverture (11h30-21h00) et un «quadrillage fin» des forces de l'ordre mis en place dans le périmètre et l'hypercentre afin de permettre une «intervention rapide en cas d'agression».

Un sens unique sera instauré dans certaines rues stratégiques pendant les weekends pour fluidifier la circulation des piétons entre les points névralgiques que sont les places Kléber, Broglie et la cathédrale.

«Supporters anglais dans le paysage»

Dès mercredi, les autorités pourront éprouver leur dispositif: plusieurs centaines de supporters anglais sont attendus à la veille du match de football de l'Europa conference league entre le Racing Club de Strasbourg et le club anglais Crystal Palace au stade de la Meinau.

«Le 'Christmas Market' a un effet attractif, ce qui fait qu'on aura des supporters anglais dans le paysage dès le 26 au soir», a souligné le directeur interdépartemental de la police nationale du Bas-Rhin Jean Hayet, indiquant qu'un dispositif parallèle de sécurité était prévu par les forces de l'ordre.

Une chose est certaine: si pendant un mois, la ville va s'illuminer et s'emplir des effluves sucrées de vin chaud et de pains d'épice, la vie des Strasbourgeois et des habitants de l'ensemble de l'eurométropole va de nouveau être chamboulée par toutes les restrictions d'accès.

Il est nécessaire «d'être civique dans ce genre de période et d'être patient», a préconisé la procureure de la République Clarisse Taron, qui a aussi appelé la population à la vigilance face aux vols à la tire.

L'édition 2025 veut de nouveau faire la part belle à la tradition, aux produits locaux, mais aussi à la générosité -avec notamment une opération «sapin solidaire» qui vise à offrir des cadeaux à 300 enfants défavorisés-, et l'inclusion.

Des visites dédiées pour les personnes handicapées seront organisées, pour lesquelles une nouvelle zone de repos sera mise à disposition. Le marché sera officiellement ouvert mercredi à 14h et fermera le 24 décembre à 18h.

