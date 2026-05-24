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Négociations Donald Trump aurait affirmé qu'un accord final avec l'Iran inclurait le dossier nucléaire

ATS

24.5.2026 - 15:54

Donald Trump a assuré au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, que tout accord final avec Téhéran prévoirait le démantèlement du programme nucléaire iranien et le transfert du stock d'uranium hautement enrichi hors du pays, a indiqué dimanche un responsable israélien sous couvert d'anonymat.

Donald Trump a échangé avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
Donald Trump a échangé avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
KEYSTONE
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Keystone-SDA, Keystone-ATS, Agence France-Presse

24.05.2026, 15:54

24.05.2026, 16:06

Lors d'un appel samedi soir, le président américain «a clairement indiqué qu'il resterait ferme dans les négociations sur sa demande de longue date de démantèlement du programme nucléaire iranien et de retrait de tout l'uranium enrichi du territoire iranien et qu'il ne signerait aucun accord final en l'absence de ces conditions», a indiqué cette source dans un communiqué.

Pendant la conversation, M. Netanyahu a affirmé que son pays garderait «sa liberté d'action face aux menaces sur tous les fronts, y compris au Liban, et le président Trump a réaffirmé son soutien à ce principe», selon cette source.

M. Netanyahu «a de nouveau exprimé sa gratitude au président Trump pour son engagement de longue date et exceptionnel en faveur de la sécurité d'Israël», a-t-elle poursuivi.

Les Etats-Unis et l'Iran cherchent à finaliser un accord pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient, mais des médias iraniens et américains ont plus tôt indiqué que la question nucléaire serait renvoyée à plus tard.

Ces derniers jours, les médias américains avaient fait état de stratégies divergentes entre Donald Trump et son allié israélien, le premier poussant pour une solution diplomatique tandis que le second souhaiterait reprendre les combats.

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