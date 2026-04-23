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Cisjordanie occupée Palestine : un adolescent tué par des tirs israéliens

ATS

23.4.2026 - 17:10

L'Autorité palestinienne a annoncé jeudi la mort d'un adolescent palestinien à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Il aurait été tué par des tirs israéliens.

Des drapeaux palestiniens sont brandis en marge des funérailles de l'adolescent.
Des drapeaux palestiniens sont brandis en marge des funérailles de l'adolescent.
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 17:10

23.04.2026, 17:24

«Youssef Sameh Shtayyeh, âgé de 15 ans, a été tué par des balles de l'occupation (Israël, NDLR) à Naplouse», indique un bref communiqué du ministère de la Santé palestinien. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué «vérifier» cette information. Selon Aboud al-Aker, directeur de la communication de la municipalité de Naplouse, six jeeps de l'armée israélienne sont entrées dans la ville dans la matinée.

Les soldats ont parlé à des commerçants du quartier de Rafidia et ont abattu l'adolescent sur la fin de leur incursion, a-t-il déclaré à l'AFP par téléphone, disant ne pas savoir «pourquoi ils ont tiré sur ce gamin en repartant», a-t-il dit.

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«Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait jeté des pierres» (sur les soldats), a-t-il ajouté. Lorsque des adolescents palestiniens sont tués par des soldats israéliens, l'armée affirme souvent que ses troupes ont ouvert le feu sur des lanceurs de pierres. Territoire palestinien miné par des violences quotidiennes, la Cisjordanie est occupée par Israël depuis 1967.

Au moins 1066 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants ou assaillants, mais aussi beaucoup de civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, depuis le début de la guerre de Gaza déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données de l'Autorité palestinienne. Dans le même temps, d'après des données officielles israéliennes, au moins 46 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.

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