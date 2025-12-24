  1. Clients Privés
«Actes flagrants de censure» Un ancien ministre français subit les foudres du gouvernement américain !

ATS

24.12.2025 - 07:56

Le gouvernement américain a annoncé mardi des sanctions visant cinq personnalités européennes engagées pour une stricte régulation du secteur de la technologie et contre la désinformation en ligne. Un ancien commissaire européen, le Français Thierry Breton, est notamment visé.

Keystone-SDA

24.12.2025, 07:56

24.12.2025, 08:13

Les agissements de ces personnes, qui se voient interdites de séjour aux Etats-Unis, s'apparentent à de la «censure» au détriment des intérêts américains, a justifié le département d'Etat américain.

«Depuis trop longtemps, les idéologues européens mènent des actions concertées pour contraindre les plateformes américaines à sanctionner les opinions américaines auxquelles ils s'opposent», a fustigé le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, sur le réseau social X.

«L'administration Trump ne tolérera plus ces actes flagrants de censure extraterritoriale», a-t-il ajouté, dénonçant «un complexe industriel mondial de la censure».

Dans le viseur de Trump

L'annonce des sanctions s'est déroulée en deux temps: d'abord, un communiqué du département d'Etat évoquant cinq individus sans les nommer, puis le message de M. Rubio sur X. C'est seulement ensuite que la sous-secrétaire d'Etat pour la diplomatie publique, Sarah Rogers, a révélé également sur X les noms des personnes concernées.

A commencer par le Français Thierry Breton, ancien ministre et artisan de la directive européenne sur les services numériques, qui a été commissaire au marché intérieur de 2019 à 2024, avec de larges compétences en particulier sur les dossiers numériques et industriels.

Les quatre autres personnes sanctionnées sont des représentants d'ONG luttant contre la désinformation et la haine en ligne au Royaume-Uni et en Allemagne: Imran Ahmed, qui dirige le Center for Countering Digital Hate (CCDH), Clare Melford, à la tête d'un index de la désinformation (GDI) basé au Royaume-Uni, ainsi qu'Anna-Lena von Hodenberg, fondatrice de HateAid, une ONG allemande, et Josephine Ballon, de la même association.

Le président américain Donald Trump mène une offensive d'envergure contre les règles de l'Union européenne sur le secteur de la technologie qui imposent aux plateformes des obligations en particulier de signalement de contenus problématiques, ce que les Etats-Unis jugent comme des atteintes à la liberté d'expression.

L'UE dispose de fait de l'arsenal juridique le plus puissant au monde pour réguler le numérique. La crise couve depuis des mois. Washington a notamment très mal pris l'amende de 140 millions de dollars infligée par l'UE au début décembre à X, le réseau social du milliardaire Elon Musk.

