Un ex-ministre de la Justice moldave, Vitalie Pirlog, a-t-il contribué à effacer des notices rouges Interpol pour que des fugitifs de haut vol échappent à la justice? Cet homme de 50 ans, arrêté aux Emirats arabes unis mi-juin, a été extradé et mis en examen en France vendredi.

Agence France-Presse Basile Mermoud

Vitalie Pirlog, aussi ex-président de la commission de contrôle de fichiers d'Interpol, avait été interpellé le 15 juin aux Emirats arabes unis dans le cadre d'un mandat d'arrêt international délivré fin janvier 2025 à son encontre par la France.

Puis l'ex-ministre, âgé de 50 ans, a été extradé vendredi à Paris, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP, confirmant une information du Monde.

Vitalie Pirlog est soupçonné d'avoir aidé des suspects à obtenir le statut de demandeurs d'asile en Moldavie afin de bénéficier de la suspension de leur notice rouge, selon une autre source proche du dossier.

Selon l'une de ces sources proches, il a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, usage de faux document administratif pour procurer l'impunité à l'auteur d'un crime, trafic d'influence passif d'agent public étranger, corruption active en bande organisée d'agent public étranger et soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches.

Le suspect a demandé un délai pour sa comparution devant un juge des libertés et de la détention, qui devra alors prochainement décider s'il l'incarcère ou le laisse en liberté. Il n'était pas possible de savoir dans l'immédiat si le mis en cause a été écroué d'ici à la tenue de ce débat.

«La délivrance de ce mandat d'arrêt est incompréhensible car M. Pirlog a lui-même donné son adresse aux Emirats au Parquet national financier» et dit «qu'il attendait sa convocation pour être interrogé dans les formes prévues par les conventions internationales», a réagi son avocat, Me Emmanuel Marsigny, interrogé par l'AFP. «M. Pirlog n'est certainement pas quelqu'un qui a voulu fuir la justice, bien au contraire», a insisté Me Marsigny.

Pots-de-vin

L'enquête avait démarré le 25 août 2023 «sur la base d'informations fournies par Interpol», avait indiqué le Procureur national financier Jean-François Bohnert dans un communiqué révélant l'affaire, en juin 2024.

Interpol avait précisé de son côté qu'à la suite de «la détection d'une tentative de détournement» de son fonctionnement «dans un petit nombre de cas» afin de «bloquer et effacer les notices rouges», des responsables d'Interpol avaient «pris des mesures internes immédiates» et «dénoncé les faits aux autorités» en France.

Une information judiciaire sur ses soupçons de corruption au sein d'Interpol, dont le siège se trouve à Lyon, a ensuite été ouverte début 2025.

Les premiers éléments des investigations conduites par l'Office central anticorruption français (OCLCIFF) ont révélé qu'un «groupe de personnes de différentes nationalités (était) suspecté d'avoir mis en oeuvre un schéma de corruption pour permettre à des fugitifs de bloquer et d'effacer les notices rouges qui les visent, en versant des pots-de-vin à des agents publics, notamment en Moldavie», avait relaté M. Bohnert.

Les montants de ces pots-de-vin pourraient atteindre «plusieurs millions de dollars», indiquait le procureur financier. Une source proche du dossier avait précisé à l'AFP que ces fugitifs appartenaient pour partie à la criminalité organisée.

Une deuxième source proche du dossier avait souligné que ces suspects ayant pu bénéficier de ce système étaient de toutes nationalités et disposaient d'importants moyens financiers. Selon le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock, les soupçons portent sur «un petit nombre de notices rouges» sur les 70.000 diffusées par l'organisation.

Parmi les personnes qui auraient pu bénéficier de l'effacement de cette notice rouge, le Français Tarik Kerbouci, alias «Bison», recherché pour son implication dans la livraison de 3,3 tonnes de cocaïne dans un port italien en partance pour Marseille.

D'après une source proche du dossier, au moins un autre mandat d'arrêt a été émis par le magistrat instructeur. Outre M. Pirlog, d'autres personnalités demandées par la France ont été remises ces derniers mois par les Emirats arabes unis, dont récemment Abdelkader Bouguettaia dit «Bibi», un important narcotrafiquant.