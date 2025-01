Un ancien influent sénateur américain, le démocrate Robert Menendez, reconnu coupable mi-juillet de corruption, a été condamné mercredi à New York à 11 ans de prison dans une affaire en lien avec l'Egypte et le Qatar.

Bob Menendez, 71 ans, a favorisé trois hommes d'affaires du New Jersey en échange d'argent et a usé de son influence politique au profit de l'Egypte et du Qatar. KEYSTONE

ATS

Le parlementaire du New Jersey, chez qui avaient été retrouvés des liasses de dollars et des lingots d'or, avait démissionné du Sénat en août et annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat sous l'étiquette «indépendant».

«A un moment de votre parcours (...) vous vous êtes perdu», a tonné le juge fédéral de New York, Sidney Stein, cité par le New York Times.

En le condamnant à 11 années de réclusion criminelle pour des faits de corruption, le magistrat a encore tempêté contre «Bob» Menendez, autrefois redoutable parlementaire de l'aile droite du Parti démocrate et président de la commission des Affaires étrangères du Sénat: «Travailler pour le bien commun est devenu, pour vous, travailler pour votre propre intérêt».

Le 16 juillet, le tribunal fédéral pénal de Manhattan l'avait reconnu coupable de 16 chefs d'accusation de corruption, notamment complot en vue de commettre des actes de corruption, complot pour agir comme agent d'un gouvernement étranger et entrave à la justice.

La justice a dénoncé «des niveaux choquants de corruption, des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin, dont de l'or, du liquide et une Mercedes-Benz».

M. Menendez avait interjeté appel de son jugement de culpabilité en juillet. «Je vais vous demander votre mansuétude, pas pour moi, mais pour Anthony», son fils souffrant d'autisme, avait alors déclaré en pleurs l'ancien élu américain.

ATS